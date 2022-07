Një nga 10 emrat mbretërorë më të njohur në botë, cilin ka zgjedhur Pippa Middleton për vajzën e saj

Motra e Dukeshës së Kembrixhit, Pippa Middleton mirëpriti fëmijën e saj të tretë disa javë më parë.

Pra, ajo dhe bashkëshorti i saj, James Matthews do tu kërkohet shumë shpejt për të vendosur se si do të quhet vajza e tyre. Çifti ende nuk e ka bërë të ditur emrin e vajzës së tyre të porsalindur por si dy fëmijët e tyre më të mëdhenj, ata kanë emra klasikë, ndoshta një emër po aq klasik dhe tingëllues që do të zgjedhin për anëtarin e ri të familjes.

38-vjeçarja Pippa Middleton dhe bashkëshorti i saj zgjodhën për fëmijën e tyre të parë, emrin Arthur Michael William Matthews, i cili erdhi në jetë më 15 tetor 2018 dhe për vajzën e tyre, emrin Grace Elizabeth Jane, e cila lindi në 15 mars 2021.

Pra, ndoshta Pippa dhe James mund të marrin frymëzim nga dhjetë emrat mbretërorë më të njohur në botë, të cilët janë si më poshtë: