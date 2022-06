Një gruaje italiane 100-vjeçare i është rinovuar patenta

Patenta e shoferes italiane Candidi Uderzo iu rinovua në vitin e saj të 100-të, cila konsiderohet e aftë për të drejtuar makinën.

Ajo mori një patentë të re pasi kaloi një test në një autoshkollë.

Njëqindvjeçarja e gjallë tha se i pëlqen të jetë e pavarur dhe të mos i bëjë presion djalit të saj për ta vozitur.

“Ky rinovim i patentës më gëzon dhe do të më bëjë të ndihem pak më i lirë. Jam me fat, jam 100 vjeç dhe të jem i shëndetshëm është surprizë edhe për mua. Unë kurrë nuk marr pilula, vetëm herë pas here një pilulë gjumi”, tha Uderzo, shkruan albeu.com marrë nga The Guardian.

Gjithashtu ajo shprehet se shikimi i saj është çuditërisht i mirë dhe se mund të lexojë gazeta pa syze. /albeu.com/