VIDEO/ Momenti i frikshëm në aeroportin e Mumbait në Indi, dy avionë rrezikojnë përplasjen me njëri-tjetrin

Një moment frikshëm është regjistruar në aeroportin e Mumbait në Indi ku dy avionë rrezikuan të përplaseshin me njëri-tjetrin në pistë. Aeroplani i “Air India” u ngrit në ajër vetëm pak sekonda pas uljes së “IndiGo” në pistë, me të dy avionët që ishin vetëm disa metra larg njëri-tjetrit.

Pas shqyrtimit të skenës së tmerrshme, mbikëqyrësi i aviacionit të vendit konfirmoi se një hetim ishte nisur për këtë ngjarje. Nga ana tjetër, zyrtarë të Drejtorisë së Përgjithshme të Aviacionit Civil deklaruan se kanë pezulluar kontrolluesin e trafikut ajror i cili ishte në detyrë në atë moment.

“Nëse ka siguri të arsyeshme përmes vëzhgimit vizual, minimumi i ndarjes së trafikut mund të zvogëlohet. Në këtë incident, u duk se avioni që nisej kishte arritur tashmë shpejtësinë B2 dhe ishte me hundë lart ndërsa avioni që mbërriti po prekte në pistën 27. çështja është nën hetim” thuhej në deklaratë.

Very scary safety breach at Mumbai Airport yesterday. IndiGo flight lands a short distance behind an AirIndia flight on its take-off roll. Inquiry ordered. The ATC staff have been de-rostered. IndiGo says it was cleared to land. (Via @nikhil_lakhwani) pic.twitter.com/MSmBvasRVp

— Shiv Aroor (@ShivAroor) June 9, 2024