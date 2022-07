Mbretëresha është Mbretëresha, Britania “digjet” në temperatura ekstreme, Elizabeth e përballon me çaj të nxehtë

Ditët e fundit Britania e Madhe është përfshirë nga temperatura të pazakonta dhe thuhet se këto janë temperaturat më të larta në historinë e saj. Dy aeroporte u mbyllën pasi asfalti i pistave ku uleshin avionët kishte shkrirë. Por si e mbron veten mbretëresha Elizabeth nga temperarturat 43 gradë? Sovranja qëndron në apartamentet e saj në Ëindsor, mijëra dhomat e së cilës janë përshkruar gjithmonë si të ftohta dhe të vështira për t’u ngrohur. Por një nga bashkëpunëtorët e saj instaloi menjëherë një ventilator të vjetër që shkon nga dhoma e saj e gjumit në dhomën e preferuar të monarkes.

Mbretëresha Elizabeth: çaj të nxehtë edhe në verë

Ndërsa priste të transferohej në Balmoral, që është një vend më i freskët në Skoci, për pushimet e saj verore, mjekët e këshilluan atë të pinte shumë ujë dhe të shmangte shëtitjet në kopshtet Ëindsor. Megjithatë, Elizabeth preferon çajin e nxehtë edhe në vapën e verës. Dhe nuk heq dorë nga një ventilator i vjetër që shpesh ia çojnë nga dhoma në dhomë.

Mbretëresha Elizabeth nuk i beson motit anglez

Elizabeth e di se temperaturat mund të bien papritur në mënyrë drastike edhe në Ëindsor. Dhe asaj i pëlqen të jetë e përgatitur për çdo rast. Nëse i ndodh që dhomat të ftohen edhe në verë në kështjellën e akullt, soba mund të mos mjaftojë për ta ngrohur për këtë arsye një nga shërbyeset e saj, shërbëtoret personale, ka urdhër të përgatisë oxhakun çdo mëngjes, në rast se sovranja vendos ta ndezë atë.

Shishe me ujë për rojet mbretërore

Mbretëresha nuk mund të mos shqetësohej për rojet e vendosura për orë të tëra jashtë portave të Ëindsor dhe Pallatit Buckingham, të veshur me uniformën e tyre ikonike të kuqe dhe të veshur me një kapelë shumë të ngrohtë me lesh ariu. Dhe në një mënyrë krejtësisht të jashtëzakonshme, i lejon të pijnë ujë herë pas here, pa lëvizur nga pozicioni dhe duke vazhduar të mbajnë në krah pushkën.