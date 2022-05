Masakra në Teksas, flet babai i autorit: Duhet të më kishte vrarë mua

Babai i autorit të masakrës së Teksasit, Salvador Ramos u kërkoi falje familjeve të viktimave, duke theksuar se në vend që të vriste 21 persona, ai duhet të kishte vrarë atë. Në një intervistë për Daily Beast, babai shprehu ngushëllimet për veprimet e 18-vjeçarit dhe kërkoi falje për krimet e të birit.

Ai pohoi gjithashtu se në vend që të vriste gjakftohtësisht nxënësit dhe dy mësuesit, ai thjesht mund të kishte vrarë veten.

“Nuk e prisja kurrë që djali im ta bënte këtë”, tha babai. “Ai duhet të më kishte vrarë mua, në vend që ta bënte këtë, unë thjesht dua që njerëzit të dinë se më vjen keq për atë që bëri djali im.”

Ai gjithashtu pranoi se gjatë muajve të fundit nuk kishte komunikuar shumë me djalin e tij pasi ai punonte jashtë Uwalde.

In an interview with The Daily Beast on Thursday, Salvador Ramos, the father of the 18-year-old gunman who killed 21 people at an elementary school in Uvalde, said, “I just want the people to know I’m sorry man, [for] what my son did.” https://t.co/fsyVOCaoHc

— The Daily Beast (@thedailybeast) May 27, 2022