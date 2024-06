Mark Rutte emërohet shef i ri i NATO-s

Aleatët e NATO-s zgjodhën të mërkurën kryeministrin holandez Mark Rutte si shefin e ardhshëm të NATO-s, teksa lufta në Ukrainë është ndezur në pragun e saj dhe pasiguria varet mbi qëndrimin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara ndaj aleancës transatlantike.

Emërimi i Rutte u bë një formalitet pasi rivali i tij i vetëm për këtë post, presidenti rumun Klaus Iohannis, njoftoi javën e kaluar se ishte larguar nga gara, pasi nuk arriti të fitonte vëmendje.

“Këshilli i Veri-Atlantik vendosi të emërojë kryeministrin holandez Mark Rutte si Sekretarin e Përgjithshëm të ardhshëm të NATO-s, duke pasuar Jens Stoltenberg”, tha NATO në një deklaratë.

“Rutte do të marrë funksionet e tij si Sekretar i Përgjithshëm nga 1 tetori 2024, kur mandati i Stoltenberg skadon pas dhjetë vjetësh në krye të Aleancës”, shtuan nga NATO.

Pasi deklaroi interesimin e tij për postin vitin e kaluar, Rutte fitoi mbështetje të hershme nga anëtarët kryesorë të aleancës duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Francën dhe Gjermaninë.

Të tjerët ishin më të rezervuar, veçanërisht vendet e Evropës Lindore, të cilat argumentuan se posti duhej t’i shkonte dikujt nga rajoni i tyre për herë të parë.

Por ata në fund u rreshtuan pas Rutte, një kritik i ashpër i presidentit rus Vladimir Putin dhe një aleat i vendosur i Ukrainës.

Stoltenberg tha se mirëpriti ngrohtësisht zgjedhjen e Rutte si pasardhës të tij.

“Marku është një transatlanticist i vërtetë, një udhëheqës i fortë dhe një ndërtues i konsensusit. E di që po e lë NATO-n në duar të mira”, shtoi ai.

NATO i merr vendimet me konsensus, kështu që Rutte, i cili po largohet nga politika holandeze pas gati 14 vitesh si kryeministër, mund të konfirmohej vetëm pasi të 32 anëtarët e aleancës t’i jepnin mbështetjen e tyre.

Rutte do të përballet me sfidën e mbajtjes së mbështetjes së aleatëve për luftën e Ukrainës kundër pushtimit të Rusisë, ndërkohë që do të ruhet nga tërheqja e NATO-s drejtpërdrejt në një luftë me Moskën.

Ai gjithashtu do të duhet të përballet me mundësinë që skeptiku ndaj NATO-s, Donald Trump, mund të kthehet në Shtëpinë e Bardhë pas zgjedhjeve presidenciale të nëntorit në SHBA.

Kthimi i mundshëm i Trump ka nervozuar liderët e NATO-s pasi ish-presidenti republikan vuri në pikëpyetje gatishmërinë e SHBA-së për të mbështetur anëtarët e tjerë të aleancës nëse ata sulmoheshin.