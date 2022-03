Makina merr para karrocën te vijat e bardha, humb jetën fëmija i porsalindur

Një aksident tragjik ka ndodhur në Padova, ku humbi jetën një foshnje disa muajshe pasi një makinë e ka përplasur karrocën me rrota në të cilën ndodhej, duke e tërhequr zvarrë për disa metra.

Shoferi nuk e vuri re se një grua po kalonte rrugën te vijat e bardha dhe u përplas me karrocën. Djali u dërgua me urgjencë në spital, por ishte tepër vonë për të. E ëma, e tronditur, nuk është lënduar rëndë.

Makina drejtohej nga një shtetas maroken, 46 vjeç; ai nuk po udhëtonte me shpejtësi të madhe, por kishte parakaluar një makinë tjetër që kishte lënë nënën e tij të kalonte me karrocën dhe ajo u përplas.

Gruaja është një shtetase 34-vjeçare me origjinë të huaj, banuese në afërsi. Gruaja ishte duke shkuar për të marrë një djalë tjetër të tij nga kopshti. Policia lokale po heton për dinamikën e ngjarjes.