Lufta në Ukrainë/ Franca dërgon qindra automjete të blinduara dhe raketa Patriot në Kiev

Qeveria franceze do të furnizojë forcat e armatosura të Ukrainës me “qindra” transportues të blinduar të personelit të vjetër, por “ende funksionale”, si dhe raketa Aster, si pjesë e një pakete të re ndihme ushtarake për Kievin, ndërsa lufta me Rusinë hyn në vitin e tretë, njoftoi ministri francez i Mbrojtjes.

“Për të mbajtur një vijë kaq të gjatë fronti, ushtrisë ukrainase i duhen, për shembull, shumë nga automjetet tona të blinduara (véhicules de l’avant blindé, VAB), të cilat janë kyçe për lëvizshmërinë e trupave”, shpjegoi Sebastian Lecornou në një intervistë për La Tribune.

“Këto pajisje të vjetëra, por ende funksionale do të jenë në gjendje të ndihmojnë drejtpërdrejt Ukrainën. Mund të flasim për qindra (VAB që do të dorëzohen) në 2024 dhe në fillim të 2025”, shtoi ai.

VAB-të, të cilat hynë në shërbim më shumë se 40 vjet më parë, po zëvendësohen në ushtrinë franceze nga gjenerata më e re e automjeteve të blinduara luftarake Griffon (AAC).

Në të njëjtën kohë, duke reaguar ndaj kërkesave urgjente të Kievit për të forcuar mbrojtjen ajrore të Ukrainës, Parisi do të “lëshojë një grup të ri raketash Aster 30” për sistemin SAMP/T MAMBA , të ngjashme me Patriotin Amerikan.

“Ne po zhvillojmë gjithashtu municione të telekomanduara me procedura shumë të shpejta për t’i dorëzuar ato tek ukrainasit nga vera”, vazhdoi ministri francez i Mbrojtjes.

Të martën, Lecornou tha se ai nuk përjashtoi sanksionet, apo detyrimin e industrive që të prioritizojnë nevojat ushtarake, për të përshpejtuar prodhimin.

Parisi kërkon që industria franceze e mbrojtjes të rrisë dhe përshpejtojë prodhimin e saj për të përmbushur nevojat e ushtrisë franceze dhe për të siguruar kohëzgjatjen e mbështetjes që i jep Ukrainës.

“Prodhuesi evropian i raketave MBDA na ka borxh dërgesat e shpejta. Urdhrat ekzekutive u lëshuan të premten e kaluar dhe parashikojnë që Ministria e Mbrojtjes do të kontrollojë respektimin e detyrimeve të stokut dhe prioritizimin e kontratave”, këmbënguli ai dje.

“Kam kërkuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Armatimeve (DGA) që të më paraqesë propozime për zbatimin e këtyre masave për të përshpejtuar prodhimin e raketave Aster”, shtoi ai.

Ministri i Mbrojtjes shpjegoi se përveç Ukrainës, Franca gjithashtu duhet të ruajë dhe të rrisë rezervat e saj të raketave, të cilat përdoren nga Marina Franceze për të zmbrapsur sulmet e rebelëve Houthi të Jemenit në Detin e Kuq.

Në nëntor, Houthi -t e mbështetur nga Irani nisën një seri sulmesh me dronë dhe raketa kundër anijeve në Detin e Kuq dhe Gjirin e Adenit, një zonë me rëndësi strategjike për tregtinë globale.

Sa i përket eksporteve, “kam konstatuar se industria franceze ka humbur disa kontrata në vendet e Evropës Lindore”, pasi “për të shitur armë” vendi që i ka “duhet të jetë i mirë në teknologji, në çmime, në diplomaci, por tani edhe në terma” të dorëzimit”, tha Lecornou.