Ky është plazhi i Europës me më shumë foto në Instagram

Plazhi Étretat në Normandi, Francë, është plazhi më i fotografuar në Europë, sipas të dhënave nga Instagram.

Vera në Europë ka një tjetër ndjesi. Ajo është elegante, e qetë dhe festive – prandaj, nuk është fare e habitshme që plazhet e saj janë skenat e duhura për fotot e ëndrrave në Instagram.

Por, cili është plazhi më i fotografuar nga të gjithë? Thinking Traveller, kompani që ofron akses në vila ekskluzive dhe shtëpi luksoze në të gjithë globin, arriti të zbulonte se cili është plazhi i Europës me më shumë foto në Instagram.

“Plazhet europiane ofrojnë përvoja fantastike për pushuesit nga e gjithë bota. Që nga plazhet me rërë e deri tek ato shkëmbore, peizazhet e detit në Europë mund të duken të ndryshme nga njëra-tjetra, duke krijuar mundësi të shumta për të bërë fotografi magjepsëse, të denja për Instagram” – thotë The Thinking Traveler në një postim të fundit në blog.

Kompania pa nga afër të dhënat e hashtag-eve në Instagram për të gjetur destinacionet më të njohura dhe më piktoreske në të gjithë Europën, në një përpjekje për të ndihmuar turistët që të zgjedhin destinacionin e tyre të ardhshëm të pushimeve në plazh, i cili do të ishte i përsosur për të bërë foto.

Për të gjetur plazhet e Europës me më shumë foto në Instagram, ekipi shqyrtoi artikujt ekzistues mbi plazhet më të mira në Europë, të cilat i përdori për të krijuar listat bazë. Më pas, ai zbuloi plazhet më të postuara duke regjistruar numrin e postimeve në Instagram me hashtag-e të ndryshme që lidhen me plazhin.

Vendi i parë, sipas The Thinking Traveler, është plazhi Étretat në Normandi, Francë.

“Si një plazh i jashtëzakonshëm me guralecë të bardhë, Étretat është i njohur për tre harqet e tij dhe shkëmbinjtë e ngjitur me njër-tjetrin, të cilët ngrihen mbi ujërat në ngjyrë të gjelbër smeraldi si askund tjetër në planet,” tha kompania. Plazhi Étretat kishte 406,321 postime nën hashtagun #etretat.

Dikur një fshat për peshkim, kjo zonë u bë një strehë për artistët rreth fundit të shekullit të 19-të, kur ata u dyndën drejt këtij bregdeti falë bukurisë së tij të pamasë.

Ky plazh është aq i bukur sa vizitorët merrnin guraleca nga plazhi për të sjellë në shtëpitë e tyre një pjesë të vogël të kësaj parajse. Por, kjo bëri që miliona metra kub të këtyre guralecëve të zhdukeshin nga bregdeti. Kështu, tani është e paligjshme që të marrësh me vete qoftë edhe një guralec të vetëm nga plazhi.

Pjesa tjetër e 10 vendeve të para në listë përfshin Durdle Door Beach në Mbretërinë e Bashkuar me 265,276 postime në Instagram; Plazhin La Pelosa në Sardenjë, Itali, me 109,135 postime; Torre Lapillo në Pulia, Itali, me 95,083 postime; Plazhi Navagio (Plazhi i Mbytjes së Anijes) në Zakynthos, Greqi, me 80,824 postime; dhe Cala Luna në Sardenjë, Itali, me 75,012 postime.

Plazhet e tjera kryesore të gjetura në sondazhin e The Thinking Traveller përfshinin Salento, Punta Prosciutto të Italisë, Plazhin Playa de Muro në Mallorca, Spanjë dhe Porto Katsiki Beach në Lefkada, Greqi.