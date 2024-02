Kur Rusia do të përdorë armët bërthamore?/ Financial Times zbulon skenarin e frikshëm nëpërmjet dokumentave ushtarake ruse

Një skenar filmi horror zbulohet përmes dosjeve sekrete ruse të nxjerra në dritë nga Financial Times, të cilat flasin për Rusinë e Vladimir Putinit duke bërë prova për një konflikt të mundshëm bërthamor me një fuqi të madhe botërore.

Konkretisht, sipas raportit të Financial Times të titulluar “Dosjet ushtarake ruse të zbuluara zbulojnë kriteret për një sulm bërthamor “, Moska ka shqyrtuar mundësitë e një konflikti bërthamor me një skenar të mundshëm të një pushtimi të territorit të saj nga Kina. Dokumentet e klasifikuara, të para nga Financial Times, përshkruajnë kritere për përdorimin e armëve bërthamore taktike që janë më të ulëta se ato që Rusia ka pranuar ndonjëherë publikisht, sipas ekspertëve që kanë shqyrtuar dhe verifikuar dokumentet.

Paketa e dokumenteve përbëhet nga 29 dosje ushtarake ruse të përpiluara midis 2008 dhe 2014, duke përfshirë skenarë për stërvitje ushtarake dhe përdorimin e armëve bërthamore. Kriteret për një përgjigje të mundshme bërthamore variojnë nga një pushtim armiqësor i territorit rus deri në raste më specifike, siç është shkatërrimi i 20% të raketave balistike strategjike ruse të bazuara në nëndetëse.

“Është hera e parë që ne kemi parë dokumente të tilla të bëra publike,” tha Alexander Gabuev, drejtor i Qendrës Carnegie Russia Eurasia në Berlin. “Ato tregojnë se pragu për përdorimin e armëve bërthamore është mjaft i ulët nëse rezultati i dëshiruar nuk mund të arrihet me mjete konvencionale”, thekson ai.

Armët taktike bërthamore të Rusisë , të cilat mund të shpërndahen me raketa të lëshuara nga toka ose nga deti ose nga avionët, janë projektuar për përdorim të kufizuar në fushën e betejës në Evropë dhe Azi, ndryshe nga armët më të mëdha “strategjike” të destinuara për të synuar SHBA-në. Kokat moderne taktike mund të lëshojnë ende shumë më shumë energji sesa armët e hedhura në Nagasaki dhe Hiroshima në 1945.

Edhe pse të dhënat datojnë më shumë se 10 vjet më parë, ekspertët thonë se ato mbeten të rëndësishme për doktrinën e sotme ushtarake ruse. Dokumentet iu prezantuan FT nga burime perëndimore. Planet e mbrojtjes zbulojnë dyshimin e thellë të Kinës në elitën e sigurisë së Moskës, edhe pse Putini filloi të krijojë një aleancë me Pekinin që në vitin 2001 përfshinte një marrëveshje jo-goditjeje të parë bërthamore.

Në vitet që pasuan, Rusia dhe Kina e kanë thelluar partneritetin e tyre, veçanërisht që kur Xi Jinping mori pushtetin në Pekin në 2012. Lufta në Ukrainë çimentoi statusin e Rusisë si një partner i vogël në marrëdhëniet e tyre, me Kinën Por edhe pse vendet po afroheshin, materialet e trajnimit tregojnë se distrikti ushtarak lindor i Rusisë kishte përsëritur skenarë të shumtë që përshkruanin një pushtim kinez.

Stërvitjet ofrojnë një vështrim të rrallë se si Rusia e sheh arsenalin e saj bërthamor si një gur themeli të politikës së saj të mbrojtjes dhe se si po trajnon forcat e saj që të jenë në gjendje të kryejnë një sulm të parë bërthamor në kushte të caktuara të fushëbetejës.

Një stërvitje që përshkruan një sulm hipotetik nga Kina vë në dukje se Rusia, e quajtur “Konfederata e Veriut” për qëllimet e lojës së luftës , mund të përgjigjet me një sulm taktik bërthamor për të ndaluar të përparojë me një valë të dytë pushtimi.

“Urdhëri është dhënë nga komandanti i përgjithshëm … për të përdorur armë bërthamore … në rast se armiku vendos njësi të grupit të dytë dhe Jugu kërcënon të sulmojë më tej në drejtim të goditjes kryesore,” thuhej në dokument. .

Ministria e Jashtme e Kinës mohoi se kishte ndonjë bazë për dyshime për Moskën. “Traktati i Fqinjësisë së Mirë, Miqësisë dhe Bashkëpunimit ndërmjet Kinës dhe Rusisë ka krijuar ligjërisht konceptin e miqësisë së përjetshme dhe jo armiqësisë mes dy vendeve ”, tha një zëdhënës.

“Teoria e kërcënimit nuk ka bazë në Kinë dhe Rusi” nga përfaqësuesi tjetër i Putinit. Gjëja kryesore është se kufiri i përdorimit të armëve bërthamore është absolutisht transparent dhe i përcaktuar në doktrinë. Sa i përket dokumenteve të përmendura, ne dyshojmë fort në vërtetësinë e tyre ”, tha ai.

Një prezantim i veçantë trajnimi për oficerët e marinës, që nuk ka lidhje me lojërat e luftës në Kinë, përshkruan kritere më të gjera për një sulm të mundshëm bërthamor, duke përfshirë zbarkimin e armikut në tokën ruse, humbjen e njësive përgjegjëse për sigurimin e zonave kufitare ose një sulm të afërt armik me armë konvencionale. . Dokumentet përmbledhin një kombinim faktorësh ku humbjet e pësuar nga forcat ruse “do të rezultonin në mënyrë të pakthyeshme në dështimin e tyre për të ndaluar një sulm të rëndësishëm armik, një situatë kritike për sigurinë shtetërore të Rusisë”.

Kushtet e tjera të mundshme përfshijnë shkatërrimin e 20% të raketave balistike strategjike ruse të lëshuara nga nëndetëset, 30% të nëndetëseve të saj sulmuese me energji bërthamore, tre ose më shumë kryqëzorë, tre fusha ajrore, ose një goditje të njëkohshme në qendrat kryesore dhe rezervë të komandës bregdetare.

Ushtria ruse pritet gjithashtu të jetë në gjendje të përdorë armë taktike bërthamore për një gamë të gjerë qëllimesh, të tilla si “frenimi i shteteve nga përdorimi i agresionit ose përshkallëzimi i konflikteve ushtarake, ose frenimi i agresionit, ose pengimi i humbjes së territorit ndaj forcave ruse. dhe operacioni më efektiv i marinës ruse.

Putin tha qershorin e kaluar se ndihej “negativ” për përdorimin e sulmeve taktike bërthamore, por më vonë u mburr se Rusia ka një arsenal më të madh jostrategjik se vendet e NATO-s. Putin tha vitin e kaluar se doktrina bërthamore ruse lejon dy kufizime të mundshme për përdorimin e armëve bërthamore: hakmarrjen për një goditje të parë bërthamore nga një armik dhe nëse “vetë ekzistenca e Rusisë si shtet kërcënohet edhe nëse përdoren armë konvencionale.

Por vetë Putin shtoi se asnjëra kriteri ka të ngjarë të përmbushet dhe të refuzohen thirrjet publike nga linjat e ashpra për të ulur pragun. Dokumentet në fjalë pasqyrojnë modele që shihen në stërvitjet që ushtria ruse kryen rregullisht para dhe pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Putin në vitin 2022. Ndërsa presidenti i Rusisë ka autoritetin e vetëm për të nisur një sulm të parë bërthamor, pragu i ulët për përdorimin e rregullt bërthamor është përcaktuar në dokumente i përmbahet një doktrine që disa vëzhgues perëndimorë i referohen si “përshkallëzimi për de-përshkallëzimin”.

Sipas kësaj strategjie, një armë taktike mund të përdoret për të parandaluar përfshirjen e Rusisë në një luftë në shkallë të plotë, veçanërisht në atë në të cilën SHBA mund të ndërhyjë. Duke përdorur atë që e quan “provokim frike”, Moska do të përpiqej t’i jepte fund konfliktit me kushtet e veta duke tronditur një kundërshtar me përdorimin e hershëm të një arme të vogël bërthamore – ose duke siguruar një zgjidhje përmes kërcënimit për ta bërë këtë.