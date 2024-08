Kreu i vrarë i Hamasit varroset në Katar, Irani zotohet për hakmarrje ndaj Izraelit

Mijëra persona u mblodhën në kryeqytetin e Katarit Doha të premten për të mbajtur lutjet e varrimit për liderin e vrarë të Hamasit, Ismail Haniyeh, ndërsa Irani dhe aleatët e tij rajonalë u zotuan të hakmerren kundër Izraelit.

Me trupat e Haniyeh dhe truprojës së tij në arkivole të mbështjellë me flamuj palestinezë, burrat u gjunjëzuan dhe u lutën ndërsa udhëheqësit e lartë të zyrës politike të Hamasit me bazë në Katar i bënë nderimet e tyre familjes së Haniyeh.

Kjo përfshinte dy burra që shiheshin si pasardhësit e tij të mundshëm: Khalil al-Hayya, një zyrtar i lartë i Hamasit dhe ish-shefi i Hamasit, Khaled Mashaal, një ndihmës i afërt i Haniyeh. Mori pjesë edhe kreu i Xhihadit Islamik Palestinez.

Al-Hayya u tha anëtarëve të familjes se Haniyeh nuk ishte “më i mirë apo më i dashur” se fëmijët e vrarë në Gaza. Rreth 39,480 palestinezë janë vrarë gjatë gjithë luftës, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, e cila nuk bën dallime midis civilëve dhe luftëtarëve.