Kremlini: Nuk pajtohemi me qëndrimin e SHBA-ve për zgjedhjet presidenciale ruse

“Moska hedh poshtë vlerësimin e Shteteve të Bashkuara për zgjedhjet presidenciale të Rusisë dhe nuk ka ndërmend ta dëgjojë atë.”

Kështu u shpreh zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, shkruan Tass.

Më herët, një zyrtar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-së (NSC) u tha gazetarëve se Uashingtoni i kishte kritikuar zgjedhjet presidenciale të Rusisë si “as të lira dhe as të drejta”.

“Ne e kundërshtojmë kategorikisht këtë vlerësim. Duke folur me gazetarët, Putin vuri në dukje se vlerësime të tilla ishin mjaft të pritshme dhe të parashikueshme,” tha Peskov, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara “është thellësisht e përfshirë” në konfliktin në Ukrainë.

“Në fakt, ky vend po lufton kundër nesh. Natyrisht, vlerësime të tjera vështirë se mund të priten, por më lejoni ta them përsëri: Ne nuk pajtohemi kategorikisht me to dhe ky nuk është një mendim që nuk jemi të gatshëm t’i kushtojmë vëmendje, as nuk është. ka ndonjë rëndësi për ne këto ditë”, theksoi ai.