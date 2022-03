Kishte qëndrim pro-rus, ish deputeti vritet në Ukrainë: Tradhëtarin e vranë patriotët

Ish-deputeti i Rajonit të Luhansk, republikë e vetëshpallur e pavarur është gjetur i vdekur ditën e sotme.

Javën e fundit ai mbajti në mënyrë aktive një qëndrim pro rus.

Më 1 mars 2022, gruaja e tij deklaroi se ai ishte rrëmbyer nga persona të panjohur me uniformë kamuflazhi. Mediat e huaja raportojnë se është goditur me armë zjarri në zemër.

“Ai kishte shumë para. Me shumë mundësi, me mbështetjen e Rusisë. Por, kur trupat ruse iu afruan Kremennajës 15 km larg, Vladimir Struk u gjykua nga një gjykatë popullore. Me sa duket, ai u qëllua nga patriotë të panjohur si tradhtar”, – shkruan Anton Gerashchenko, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme./ h.ll/albeu.com