Kishin 25 vite diferencë, çifti trafikoi 57 milionë paund kokainë me avionë, paguan për të vrarë djalin 11 vjeçar për siguracionin

Një çift i martuar i dyshuar për organizimin e vrasjes së djalit të tyre të birësuar për një pagesë sigurimi janë shpallur fajtorë për kontrabandë kokaine me vlerë miliona paund nga Britania e Madhe në Australi. Prokurorët krahasuan “rolin kryesor” të Arti Dhir, 59 vjeç dhe 35-vjeçarin Kavaljitsinh Raijada në operacionin ndërkombëtar të drogës me komplotet e dramave kriminale televizive amerikane “Ozark dhe Breaking Bad.” Policia australiane kapi një ngarkesë prej gjysmë ton kokainë , me një vlerë të shitjes me shumicë prej 57 milion £, në një fluturim komercial mallrash në aeroportin e Sidneit më 15 maj 2021.

Gjykata e Kurorës Southwark dëgjoi se ishte një nga 15 dërgesat e ngjashme midis qershorit 2019 dhe majit 2021, ndërsa gati 3 milion paund u gjetën gjithashtu në një magazinë në Londrën perëndimore e lidhur me çiftin. Dhir dhe Raijada mohuan përfshirjen, por u shpallën fajtorë për 12 akuza për kontrabandë droge dhe 18 akuza në lidhje me pastrim parash.

Prokurori Hugh French i tha gjykatës: “Është si diçka nga Breaking Bad ose Ozark” dhe e përshkroi çiftin “të pamëshirshëm dhe të babëzitur” si “shumë të ndryshëm nga çifti mesatar i martuar”. “Nuk ishte diferenca e moshës 25-vjeçare ajo që ishte ndryshe – ishte fakti që ata vepronin në botën e krimit të organizuar ndërkombëtar,” shtoi ai. Jurisë nuk iu tha se Dhir dhe Raijada kërkohen në Indi për një komplot të dyshuar për të vrarë djalin e tyre të birësuar për një pagesë sigurimi.

Ata dyshohet se morën masa për të birësuar 11-vjeçarin Gopal Sejani, i cili jetonte me familjen e tij në të njëjtin fshat me babain e Raijadës, përpara se të lidhte një polic sigurimi të jetës. Gopal u rrëmbye nga dy burra me motoçikletë dhe më vonë u gjet me plagë me thikë në stomak. Ai vdiq në spital më 11 shkurt 2017. Kunati i tij, Harsukhbhai Kardani gjithashtu vdiq pasi u godit me thikë në stomak gjatë sulmit.

Dhir dhe Raijada u arrestuan në Mbretërinë e Bashkuar më vonë atë vit, por shmangën me sukses ekstradimin për t’u përballur me akuzat për komplot për të kryer vrasje, tentativë për të kryer vrasje, rrëmbim dhe rrëmbim me qëllim të kryerjes së vrasjes dhe nxitjes së një krimi. Dyshja mohoi akuzat, të cilat nuk janë testuar kurrë në gjykatë, por një gjyqtar në çështjen e ekstradimit zbuloi se kishte një “çështje prima facie” kundër tyre.

Megjithatë, ajo tha se ata nuk duhet të dërgohen në Indi sepse nëse do të shpalleshin fajtorë “do të burgoseshin përgjithmonë pa asnjë perspektivë lirimi”, gjë që do të shkelte të drejtat e tyre njerëzore, sipas një vendimi të Gjykatës së Lartë të vitit 2020 që la në fuqi vendimin.

Gjyqi i çiftit për kontrabandën e drogës mësoi se Dhir dhe Raijada kishin një njohuri të hollësishme të sistemit të transportit komercial të mallrave, pasi që të dy kishin punuar më parë për Shërbimet e Fluturimeve Botërore në zyrën e ngarkesave të Aeroportit Heathrow.

Dyshja përdori një gjurmë komplekse dokumentacioni të rremë dhe kompani duke përdorur emrat e njerëzve të tjerë, duke përfshirë Tatiana Pavalachi, një pastruese rumune me të cilën Raijada kishte një lidhje.

Zonja Pavalachi, e cila përdori Google Translate për ta ndihmuar në komunikimin, i kërkoi Raijadës të hiqte emrin e saj si drejtoreshë dhe në një mesazh tha: “Ti e di se ndonjëherë mendoj se thjesht po më përdor mua.” Çifti pretendoi se Pankaj Patel, emri i të cilit ishte përdorur edhe në dokumente, ishte “Mr Big” pas operacionit të kontrabandës. Por të dhënat e Home Office tregojnë se ai u largua nga vendi në vitin 2015 dhe hetuesit nuk dyshojnë se ai kishte ndonjë përfshirje.

Pastrim parash

Dhir dhe Raijada ishin të lidhur me gjithsej 37 fluturime – 15 prej të cilave nuk u skanuan ngarkesat e tyre, dëgjoi gjykata. Prokurorët besojnë se ata 15 avionë kishin të gjithë drogë në bord, megjithëse kokaina u sekuestrua vetëm në njërin prej tyre.

Një total prej 568 kg drogë të klasit A, me një pastërti deri në 87%, u zbulua e fshehur në një dërgesë komerciale me kuti veglash alumini, të etiketuara se përmbanin pjesë ashensori, së bashku me një faturë të rreme nga një firmë legjitime. Zoti French tha se, “ashtu si në Breaking Bad”, Dhir dhe Raijada përdorën një lavazh makinash si pjesë e operacionit të tyre të pastrimit të parave.

Dyshja blenë një apartament me dy dhoma gjumi 800,000 £, një ndërtim luksoz në Ealing, në perëndim të Londrës. Shufra argjendi të veshur me ar me vlerë rreth 5,000 £, një kuti sigurie me 59,000 £ së bashku me bizhuteri dhe 13,870 £ të tjera u gjetën të gjitha në banesë.

Oficerët gjetën gjithashtu rreth 3 milionë paund para të gatshme brenda valixheve, që thuhet se është fitimi i çiftit nga kontrabanda e drogës. Dyshja do të dënohet të martën.