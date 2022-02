Kina vazhdon të jetë e përmbajtur ndaj Rusisë, i përgjigjet komenteve të Biden

Kina ka vazhduar të përmbahet nga pranimi i pushtimit rus të Ukrainës, duke iu shmangur më shumë se 30 pyetjeve në konferencën e saj të përditshme për çështjet e jashtme të premten në lidhje me agresionin rus dhe situatën aktuale në Ukrainë.

“Duhet respektuar sovraniteti dhe integriteti territorial i të gjitha vendeve”, iu përgjigj vazhdimisht gazetarëve zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Wang Wenbin, duke iu përmbajtur fort deklaratave të bëra nga Kina në ditët e mëparshme, njofton CNN.

Wang përsëriti gjithashtu se Kina “i kupton shqetësimet legjitime të Rusisë për çështjet e sigurisë” dhe u bëri jehonë thirrjeve për palët që “të ushtrojnë përmbajtje dhe të shmangin përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës”.

Kina iu përgjigj gjithashtu një sulmi të mbuluar nga presidenti amerikan Joe Biden të enjten se çdo vend që mbështet Rusinë do të “njolloset nga shoqërimi”.

Tregtia normale do të vazhdojë: Wang tha gjithashtu se Kina do të vazhdojë “bashkëpunimin normal tregtar” me Rusinë “në frymën e respektit të ndërsjellë, barazisë dhe përfitimit reciprok” dhe dënoi sanksionet perëndimore si “asnjëherë mënyra themelore dhe efektive për të zgjidhur problemet”.

Kur u pyet nëse Kina do të vërë veton ndaj rezolutës së ardhshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që dënon veprimet e Moskës, Wang i shmangu pyetjes, duke thënë se “do të trajtojë çështjet përkatëse në përputhje me qëllimet dhe parimet e Kartës së OKB-së në bazë të pozicionit të qëndrueshëm të Kinës” dhe se ajo vazhdon të “promovojë bisedimet e paqes në mënyrën e vet”.