Kievi sulmohet sërish në mëngjes, Ministri i Jashtëm i Ukrainës: Si një sulm i Gjermanisë naziste

Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba e përshkroi më herët sulmin në Kiev këtë mëngjes si “të tmerrshëm” duke e krahasuar sulmin si një sulm nga Gjermania naziste.

“Hera e fundit që kryeqyteti ynë përjetoi diçka të tillë ishte në vitin 1941 kur u sulmua nga Gjermania naziste.

Ukraina e mundi atë të keqe dhe do ta mposhtë këtë të keqe. Ndaloni Putinin. Izoloni Rusinë. Prisni të gjitha lidhjet. Largoni Rusinë nga kudo.” /albeu.com

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022