Këshilli i Sigurimit i OKB-së diskuton për krizën rreth Ukrainës

Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara takohet të hënën për të diskutuar krizën rreth Ukrainës.

Uashingtoni ka paralajmëruar se do të sfidojë Moskën për pozicionimin e trupave afër kufirit të Ukrainës, gjë që ka rritur shqetësimet për pushtim të këtij shteti.

Pavarësisht se Moska deklaron se nuk synon të nisë konflikt, frika për pushtim të shpejtë është rritur në ditët e fundit, duke nxitur Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe të paralajmërojnë për sanksione ekonomike “shkatërruese” kundër Rusisë.

Ndërkohë që rriten tensionet rreth 100,000 trupave të Moskës afër Ukrainës, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të përgatitura për të zmbrapsur secilën “dezinformatë” të Moskës, në atë që mund të jetë si një nga takimet më të shikuara ndër vite në OKB.

Ambasadorja amerikane në OKB, Linda Thomas-Greenfield, ka thënë më 29 janar se Shtetet e Bashkuara dhe “zërat tjerë janë të bashkuar për t’iu kërkuar rusëve që të sqarojnë vetveten”.

“Ne do të shkojmë të përgatitur për t’i dëgjuar, mirëpo nuk do të shpërqendrohemi nga propaganda e tyre”, ka thënë ajo për takimin.

Thomas-Greenfield ka thënë për ABC News se Rusia, e cila ka të drejtën e vetos në Këshill, pritet të bllokojë vendet tjera anëtare nga mbajtja e takimit “mirëpo Këshilli i Sigurimit është i bashkuar”.

Nënsekretarja amerikane e Shtetit, Victoria Nuland, ka thënë për CBS News se propozimet në çështje të sigurisë, të prezantuara javën e kaluar nga Uashingtoni dhe NATO-ja para Rusisë, mund të jenë të interes të Moskës.

Në propozime përfshihet edhe mundësia e mbajtjes së takimeve të reja në mes të Sekretarit amerikan të Shtetit, Antony Blinken dhe ministrit të Jashtëm rus, Sergei Lavrov.

Udhëheqësi i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, Bob Menendez, ka marrë një pozicion të ashpër, duke thënë se është e domosdoshme që Uashingtoni të dërgojë një mesazh të qartë para presidentit rus, Vladimir Putin se secili agresion kundër Ukrainës do të kushtojë shumë.

“Nuk mund të kemi një tjetër moment të Mynihut”, ka thënë senatori Menendez në CNN, duke iu referuar marrëveshjes së vitit 1938 në mes të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë Naziste, përmes së cilës Adolf Hitleri ka aneksuar një pjesë të Çekosllavisë së atëhershme, ndërkohë që fuqitë perëndimore kanë tentuar të ndalin diktatorin nazist dhe të parandalojnë luftën.

“Putin nuk do të ndalet vetëm me Ukrainën”, ka thënë Menendez.

Ai ka dhënë shenja se disa sanksione mund të vendosen kundër Rusisë për shkak të disa veprimeve që veç ka marrë në Ukrainë, duke përfshirë sulmet kibernetike.

Sekretari britanik i Thesarit, Simon Clarke, ka paralajmëruar se Londra do të sanksionojë biznese dhe njerëz që kanë lidhje të ngushta me Putinin, nëse Rusia vepron kundër Ukrainës.

Deklarata e tij ka ardhur një ditë pasi Sekretarja e Jashtme britanike, Liz Truss, ka thënë se Britania do të prezantojë sanksione që “shënjestrojnë një mori” të objektivave ekonomikë të Rusisë.

“Oligarkët e Putinit nuk do të kenë ku të fshihen”, ka thënë Truss për Sky News.

Megjithatë, analistët besojnë se sanksionet që mund të godasin bankat ruse dhe institucionet financiare nuk do të ndikojnë vetëm në Rusi, por në ekonomi të mëdha në Evropë dhe vende tjera.

Kryeministri britanik, Boris Johson ka thënë se Britania është e gatshme t’i ofrojë NATO-s “forcë ushtarake, armë, anije luftarake dhe aeroplanë”.

Ai pritet të diskutojë me Putinin këtë javë.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg ka thënë se ushtria perëndimore nuk do të dërgojë trupa luftarake në Ukrainë, në rast se Rusia pushton këtë shtet.

“Ne nuk planifikojmë të dërgojmë trupa luftarake të NATO-s në Ukrainë… ne jemi duke u fokusuar në ofrim të mbështetjes”, ka thënë Stoltenberg gjatë një interviste për transmetuesin britanik, BBC më 30 janar.

“Ka dallim në mes të një vendi që është anëtar i NATO-s dhe një vendi të vlefshëm partner siç është Ukraina”.

Rusia ka thënë më 29 janar se dëshiron marrëdhënie në bazë “respekti” me Shtetet e Bashkuara.

“Ne duam marrëdhënie të mira, të barabarta dhe me respekt reciprok me Shtetet e Bashkuara, sikurse me secilin shtet tjetër në botë”, ka thënë ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov për një televizion rus.

Nëse Rusia pushton Ukrainën, kjo nuk do të ishte hera e parë.

Rusia ka aneksuar Gadishullin ukrainas të Krimesë më 2014.

Ky vend po ashtu mbështet rebelët në konfliktet në rajonet lindore të Ukrainës, në të cilat kanë vdekur rreth 14,000 persona./REL