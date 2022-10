“Kam qarë për shumë ditë”, Melinda Gates flet për divorcin nga Bill Gates

Melinda Gates ka folur për divorcin e saj “ tepër të dhimbshëm” nga Bill Gates. “Kisha disa arsye që thjesht nuk mund të qëndroja më në këtë martesë”, tha 58-vjeçarja për revistën Fortune.

“Por gjëja e çuditshme është se me koronavirusin m’u dha mundësia të bëj atë që duhej të bëja. Ishte tepër e dhimbshme, në mënyra të panumërta, por unë kisha privatësinë për ta kaluar atë” , vazhdoi ajo.

Melinda dhe Bill, 66-vjeç, u martuan në vitin 1994 dhe ishin së bashku për 27 vjet përpara se të ndaheshin në maj 2021. Ata kanë tre fëmijë së bashku, Jennifer, 25, Rory, 23 dhe Phoebe, 19, që ishte gjithmonë prioriteti i Melindës kur vendosi të divorcohej.

Ish-çifti gjithashtu themeloi Fondacionin Bill & Melinda Gates në vitin 2000 dhe vazhdojnë ta drejtojnë atë së bashku pas ndarjes së tyre, gjë që Melinda thotë se e ka ndihmuar atë të përpunojë ndjenjat e saj.

“Vazhdova të punoja me personin nga i cili po largohesha dhe më duhej të shfaqesha para tij çdo ditë dhe të isha më i miri”, tha ajo. “Edhe nëse qaja në orën 9 të mëngjesit, atëherë duhej të isha në një telefonatë konferencë në orën 10 të mëngjesit me personin me të cilin u ndava. Më duhej të paraqitesha dhe të isha më e mira. Mësova se mund ta bëja. Puna më thërret të jap më të mirën”.

Duke folur në CBS Mornings, Gates zbuloi se ajo derdhi “shumë lot për shumë ditë” dhe “vuajti një humbje të madhe” pas divorcit.

Në vitin 2021, u zbulua se Bill kishte qenë në një lidhje afatgjatë me një punonjëse të Microsoft-it që nga viti 2000. Në fakt, ai dyshohet se u kërkoi disa grave në zyrën e kompanisë së tij që të dilnin me të derisa ai ishte i martuar.