Ish-strategu i fushatës së Bill Clinton reagon mbi situatën e Biden: Dyert për presidentin janë mbyllur

Komentatori politik i CNN dhe ish-strategu i Bill Clinton, Paul Begala tha të enjten se fushata e rizgjedhjes së Presidentit Biden ka përfunduar plotësisht.

“Kam folur me shumë njerëz, me shumë anëtarë në Senat dhe Dhomën e Përfaqësuesve, donatorë të mëdhenj, aktivistë, kryetarë partie dhe më duhet t’ju them, mendoj se nuk kam hasur ndonjë që është ende duke u përpjekur për Biden”, tha Begala, duke theksuar se “dyert po mbyllen”.

Për javë të tëra, Biden i ka rezistuar thirrjeve nga një fraksion në rritje në partinë e tij për të hequr dorë nga gara. Raportet e reja të kësaj jave tregojnë se liderët e lartë demokratë tani po takohen privatisht me presidentin për t’i kërkuar atij që të largohet, nga frika se ai nuk mund të fitojë kundër rivalit të tij republikan, ish-presidentit Trump. Ish-kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, një aleate e gjatë e Bidenit, ka përdorur këtë argument në telefonatat private me presidentin.

Udhëheqësi i shumicës në Senat, Chuck Schumer, gjithashtu i ka argumentuar me forcë Bidenit se do të ishte më mirë nëse ai tërhiqej nga gara, sipas një raporti të Jonathan Karl për ABCnews. Begala theksoi se Biden duhet të dëgjojë këtë këshillë sepse të gjitha shenjat tregojnë se oferta e tij presidenciale është në rrezik të madh.

“Është si ajo këngë e Carrie Underwood, Jesus, merr timonin, duke shtuar Nancy, merr timonin. Paratë janë tharë”, tha ai me shaka.