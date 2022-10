Intervista e fundit e Meghan Markle bën bujë, çfarë vuri re eksperti i gjuhës së trupit

Eksperti i gjuhës së trupit, Darren Stanton, dënon Meghan Markle dhe mënyrën se si ajo flet kur burri i saj Harry nuk është pranë saj. Rasti ishte intervista e saj për Variety.

“Mendoj se besimi i Meghan është rritur, veçanërisht gjatë paraqitjeve solo në media… Nuk po them që ajo nuk ka besim te Harry, por duket më rehat kur është vetëm në ekran”, tha Stanton.

“Gjëja e parë që vërehet në këtë video është se bën kontakt të mahnitshëm me sy me personin të cilit i drejtohet. Gjithashtu, ajo nuk shpërqendrohet kur shikon bashkëbiseduesin e saj. Kjo është një teknikë e zgjuar për ta bërë dikë të ndihet i veçantë,” shtoi ai.

Çfarë ka deklaruar për fëmijët e saj në intervistë

Duke iu referuar të ardhmes së fëmijëve të saj, Meghan Markle tha se do t’i mbështeste nëse i thoshin se duan një karrierë në aktrim: “Unë do të thosha, ‘Shkëlqyeshëm!’ Kur dikush bëhet prind, ai me të vërtetë dëshiron që fëmijët e tij të gjejnë atë që u sjell atyre gëzim absolut. Ata janë fëmijët tanë, padyshim, dhe janë pjesë e një trashëgimie dhe një tradite, një familje që do të ketë pritshmëri të ndryshme. Por unë dua që ata të jenë në gjendje të krijojnë rrugën e tyre”.