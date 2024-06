Hezbollahu kërcënon Qipron: Do të bëhen pjesë e luftës nëse vazhdon të lejojë Izraelin të…

Kreu i Hezbollahut të Libanit, Hassan Nasrallah lëshoi ​​për herë të parë kërcënime të drejtpërdrejta kundër Qipros. Ai ka paralajmëruar se mund ta konsiderojë atë “pjesë të luftës” nëse vazhdon të lejojë Izraelin të përdorë aeroportet dhe bazat e tij për stërvitje ushtarake.

Udhëheqësi i Hezbollahut paralajmëroi në një fjalim televiziv sot se grupi i tij do të luftonte “pa rregulla” dhe “pa kufij” në rast të një lufte më të madhe me Izraelin dhe se nuk do të kishte vend të sigurt askund në Izrael. Hassan Nasrallah njoftoi në të njëjtën kohë se sulmet e Hezbollahut mund të përfshijnë edhe objektiva në Detin Mesdhe.