Këtu është një hartë që përshkruan përparimin rus në Ukrainë në ditën e 32-të të betejës.

Ka frikë se Chernihiv, në veri, mund të bëhet Mariupoli i ardhshëm, me 44 njerëz të plagosur rëndë, duke përfshirë tre fëmijë, të paaftë për t’u evakuuar për trajtim, ka thënë kryebashkiaku i qytetit.

Qyteti është prerë nga forcat ruse.

Lviv, në perëndim, gjithashtu është vënë nën zjarr, me forcat e Putinit që godasin një depo karburanti me raketa lundrimi me precizion të lartë.