Gruaja trashëgon 700 mijë dollarë nga testamenti i ish-të dashurit, nuk flisnin prej vitesh

Një grua në SHBA u bë trashëgimtarja kryesore e pasurisë të ish-të dashurit të saj, me të cilin prej tre vitesh ishin ndarë dhe nuk flisnin fare.

Gruaja postoi historinë e saj në platformën Reddit, duke shpjeguar saktësisht se çfarë kishte ndodhur. Ajo dhe ish-partneri i saj ishin bashkë për njëzet vjet dhe nuk ishin martuar sepse nuk kishin fëmijë. Tre vite më parë ajo zbuloi se partneri i saj po e tradhtonte dhe u nda menjëherë me të. Përfundimisht ai u martua me personin e tretë me të cilin kishin qenë dhe gjatë gjithë kësaj kohe u përpoq të mbante lidhje me ish-in e tij, duke i dërguar mesazhe për ditëlindje dhe raste të tjera. Megjithatë, ajo kurrë nuk iu përgjigj asnjë përpjekjeje për të kontaktuar me të.

Ndërkohë, gruaja ka gjetur sërish dashurinë dhe ajo dhe i dashuri i saj kanë një vajzë së bashku dhe sipas deklaratës së saj, familja e saj është e lumtur. Në një moment, ish-i i saj e ndërpreu plotësisht komunikimin dhe 4 muaj më parë u bë e ditur se ai kreu vetëvrasje, ndërkohë që gruaja e tij ishte shtatzënë. Më pas, gruaja mori një telefonatë nga një avokat, i cili e informoi se ish-i dashuri i kishte lënë një shumë të madhe parash (700,000 dollarë), si dhe një letër që shpjegonte se sa donte që ajo t’i merrte ato para.

“Ai ma la gjithçka mua, me përjashtim të prindërve dhe nipit të tij. Mora një letër ku kërkohej falje për atë që kishte bërë, duke thënë se më donte, duke më uruar lumturi me familjen time dhe duke deklaruar qëllimin e tij për të ndihmuar me këtë.”

Bashkëshortja dhe prindërit e të ndjerit nuk mund të pranojnë që një gjë e tillë të ketë ndodhur dhe po përgatiten ta kundërshtojnë testamentin ligjërisht.

Duke qenë se kjo ishte dëshira e fundit e të ndjerit, në teori gjykata duhet ta respektojë atë. Ndoshta të afërmit e tij do të pretendojnë në gjykatë se ai nuk ishte në gjendje mendore për të marrë vendime të mira për veten dhe të tjerët, megjithatë, ish-i i tij patjetër do të marrë një shumë parash.