Gjermania pezulloi gazsjellësin Nord Stream 2, Rusia “hakmerret” duke rritur çmimin e gazit natyror

Qeveria gjermane ndaloi përkohësisht procedurën e autorizimit për Nord Stream 2. Kancelari gjerman i ka kërkuar Ministrisë Federale të Ekonomisë të ndërmarrë hapat e nevojshëm administrativë në mënyrë që të mos bëhet asnjë çertifikim i gazsjellësit për momentin.

“Dhe pa këtë çertifikim, Nord Stream 2 nuk mund të vihet në shërbim”

Scholzi vuri në dukje se masat e marra nga Rusia në lidhje me Ukrainën lindore përfaqësojnë ndryshimin e situatës. Prandaj, situata duhet të rivlerësohet, “veçanërisht në lidhje me Nord Stream 2”.

Për këtë shkak ai kërkoi nga Ministria e Ekonomisë që “të tërheqë te Agjencia Federale e Rrjetit raportin ekzistues për analizën e sigurisë së furnizimit”. Kjo procedurë është “hap i nevojshëm administrativ në mënyrë që të mos bëhet tani asnjë çertifikim i gazsjellësit”.

Ndërkohë pas pezullimit të Nord Stream 2 ka ardhur edhe reagimi i Moskës. Zëvendëskryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Dmitry Medvedev, i është përgjigjur njoftimit të Gjermanisë të martën se do të ndalonte certifikimin e gazsjellësit Nord Stream 2, duke paralajmëruar një rritje të madhe të çmimeve të gazit natyror për Europën.

“Kancelari gjerman Olaf Scholz ka njoftuar ndalimin e procesit të certifikimit të gazsjellësit Nord Stream 2. Mirë se vini në botën e re të guximshme ku europianët shumë shpejt do të paguajnë 2000 euro për 1000 metra kub gaz natyror”, shkroi Medvedev në Twitter.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 22, 2022