Gjermania do të përgjysmojë ndihmën ushtarake për Ukrainën

Ndihma gjermane për Ukrainën do të zvogëlohet në 4 miliardë euro (4.35 miliardë dollarë) në 2025 nga rreth 8 miliardë euro në 2024. Gjermania shpreson se Ukraina do të jetë në gjendje të plotësojë pjesën më të madhe të nevojave të saj ushtarake me 50 miliardë dollarë kredi nga të ardhurat e aseteve të ngrira ruse të rënë dakord nga G7, dhe se fondet e destinuara për armatim nuk do të përdoren plotësisht.

“Financimi i Ukrainës është i siguruar për të ardhmen e parashikueshme falë instrumenteve evropiane dhe kredive të G7”, ka thënë të mërkurën ministri gjerman i financave Christian Lindner në një konferencë shtypi.

Kambanat e alarmit ranë në të gjithë Evropën këtë javë pasi Donald Trump zgjodhi senatorin J.D. Vance, i cili kundërshton ndihmën ushtarake për Ukrainën dhe paralajmëroi se Evropa do të duhet të mbështetet më pak te Shtetet e Bashkuara për të mbrojtur kontinentin, si kandidatin e tij për nënpresident.

Edhe pse ndihma ushtarake për Ukrainën do të shkurtohet, Gjermania do të përmbushë objektivin e NATO-s për të shpenzuar 2% të PBV-së për mbrojtjen në vitin 2025, me një total prej 75.3 miliardë eurosh. Ditë pas fillimit të pushtimit të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, kancelari Olaf Scholz shpalli një “Zeitenwende” gjermanisht për pikë kthese historike me një fond special prej 100 miliardë eurosh për ushtrinë.