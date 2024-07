George Clooney për Joe Biden: E dua atë, por ne kemi nevojë për një kandidat tjetër

George Clooney, një nga mbështetësit më të mëdhenj të Joe Biden, këtë herë kundërshtoi ndryshimin e tij.

Më konkretisht, aktori i njohur me shkrimin e tij në New York Times vuri në dukje nevojën për të gjetur një kandidat tjetër për zgjedhjet në SHBA.

“Unë e dua Joe Biden. Si senator. Si nënkryetar dhe si president. E konsideroj mikun tim dhe besoj në të. Unë besoj në karakterin e tij. Unë besoj në etikën e tij. Gjatë katër viteve të fundit, ai ka fituar shumë nga betejat me të cilat është përballur.

Por e vetmja betejë që ai nuk mund ta fitojë është beteja kundër kohës. Askush nga ne nuk mundet. Është e dhimbshme të thuhet, por Joe Biden me të cilin isha tre javë më parë në një event bamirësie nuk ishte Joe Biden i vitit 2010. Ai nuk ishte as Joe Biden i 2020. Ai ishte i njëjti njeri që pamë të gjithë në debat”, tha ai.

Më pas shtoi: ‘A ishte i lodhur? Po. A ishte ai i ftohtë? Ndoshta. Por liderët tanë të partisë duhet të mos na thonë se 51 milionë njerëz nuk e panë atë që ne sapo pamë. Të gjithë jemi kaq të tmerruar nga perspektiva e një mandati të dytë të Trump, saqë kemi zgjedhur të injorojmë çdo shenjë paralajmëruese. Intervista e George Stephanopoulos vetëm sa përforcoi atë që pamë javën e kaluar. Si demokratë, ne kolektivisht e mbajmë frymën ose e ulim volumin sa herë që shohim presidentin që respektojmë të largohet nga Air Force One ose të kthehet te mikrofoni për t’iu përgjigjur një pyetjeje të papërshkrueshme.

Bëhet fjalë për moshën. Asgje me shume. Por edhe asgjë që mund të kthehet mbrapsht. Ne nuk do të fitojmë në nëntor me këtë president. Për më tepër, ne nuk do të fitojmë Dhomën e Përfaqësuesve dhe do të humbasim Senatin. Ky nuk është vetëm mendimi im, ky është mendimi i çdo senatori dhe guvernatori me të cilin kam biseduar personalisht. Secili prej tyre, pavarësisht se çfarë thonë publikisht…

Le të dëgjojmë Wes Moore dhe Kamala Harris dhe Gretchen Whitmer dhe Gavin Newsom dhe Andy Beshear dhe JB Pritzker dhe të tjerë. Le të bien dakord kandidatët që të mos sulmojnë njëri-tjetrin, por në kohën e shkurtër që kemi, të fokusohemi në atë që do ta bëjë këtë vend të fluturojë lart. Pastaj ne mund të shkojmë në Kongresin e Demokratëve muajin tjetër dhe ta gjejmë atë.“