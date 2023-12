Gënjeu se paratë nga blerja e tortës do të shkonin për bamirësi, gjobitet me mbi 1 mln euro Chiara Ferragni

Kompanitë e kontrolluara nga influencuesja më e mirë italiane e modës Chiara Ferragni duhet të paguajnë një gjobë prej 1.075 milionë euro (1.18 milionë dollarë) për mashtrimin e klientëve mbi donacionet bamirëse të lidhura me shitjen e një torte të Krishtlindjeve, autoriteti antitrust i Italisë. (AGCM) tha të premten.

AGCM gjithashtu gjobiti prodhuesin italian të ëmbëlsirave Balocco me 420,000 euro.Dënimet rrjedhin nga një hetim që rregullatori shpalli në qershor, në lidhje me një pandoro Balocco të markës Ferragni – një alternativë e Krishtlindjeve për panettone – shitur në Itali në fund të vitit të kaluar, me mbi 9 euro secila, krahasuar me nën 4 euro për një pandoro të rregullt Balocco.

AGCM tha se reklamat dhe çmimet më të larta i mashtronin konsumatorët të mendonin se duke blerë tortën, ata po kontribuonin drejtpërdrejt në një bamirësi për kërkimin e kancerit të kockave në një spital në Torino, dhe gjithashtu se Ferragni po bënte donacione.

Balocco kishte bërë një pagesë 50,000 euro në spital disa muaj përpara se të hidhte në treg pandoro Ferragni, kështu që shitjet e produktit nuk kishin asnjë efekt në donacionet bamirëse, tha rregullatori.

Duke thënë se i vinte keq që dikush mund ta kishte keqkuptuar reklamën e saj, Ferragni tha se do të apelonte gjobën e AGCM, duke e quajtur atë “të padrejtë”.

Balocco, në një deklaratë dërguar mediave italiane, tha se gjithashtu nuk ishte dakord me gjobën dhe rezervoi të drejtën për të ndërmarrë veprime për t’u mbrojtur.