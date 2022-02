Franca: Largimi i Rusisë nga “Swift” është zgjidhja e fundit

Ministri i financave të Francës, Bruno Le Maire, ka thënë se ndërprerja e Rusisë nga sistemi global i pagesave ndërbankare Swift ishte “një mjet i fundit”, raporton Reuters.

Bashkimi Evropian dhe SHBA zgjodhën të mos e ndërpresin Rusinë nga sistemi i mesazheve ndërbankare, si pjesë e sanksioneve të ashpra të shpallura të enjten në përgjigje të pushtimit të Ukrainës .

Përpara një takimi të ministrave të financave të eurozonës, Le Maire tha:

“Kjo është zgjidhja e fundit, Swift, por kjo është një nga opsionet që mbetet në tryezë.

Homologu i tij gjerman, Christian Lindner, tha se “të gjitha opsionet janë në tryezë” përveç atyre të rënë dakord tashmë.”

Debati vazhdon të tërbohet, pasi qeveria e Ukrainës tha se aleatët perëndimorë do të kishin “gjak në duart e tyre” nëse nuk do ta hiqnin Rusinë nga Swift, shkruan The Guardian.

Kreu i komitetit të punëve të jashtme të Bundestagut, Norbert Röttgen, po i kërkon Gjermanisë që të mendojë përsëri për Swift. Së bashku me Francën dhe Italinë, Gjermania favorizon atë që diplomatët më të ashpër të BE-së e quajnë një qasje “rritëse” ndaj sanksioneve. /albeu.com

#SWIFT is our sharpest sword and was announced to hit in case of an attack. The SWIFT exclusion of #Russia must not fail because of Germany! #Lanz

— Norbert Röttgen (@n_roettgen) February 24, 2022