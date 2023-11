FOTO/ Mbi 11 500 të vrarë, spitalet kthehen në varreza, vdekja po mbretëron në Gaza

Numri i të vdekurve ka arritur mbi 11 500 që prej nisjes së bombardimeve izraelit në Gaza si edhe ofensivës tokësore, ndërsa shumë prej spitaleve janë jashtë funksionit për shkak të mungesës së energjisë elektrike duke bërë që të vdesin shumë të sëmurë që ishin duke u mbajtur në kujdesin intensiv.

Izraeli ka ndarë më dysh Gazan e veriut duke rrethuar Gaza City ndërkohë që lufton me militantët e Hamasit, por luftës nuk i kanë shpëtuar edhe pacientët e spitaleve, të cilët po shohin tanke nga dritaret.

BBC raporton se situata është shumë e tensionuar në spitalin Al Shifa ku gjenden mijëra persona, ndërsa futja dhe dalja nga ambientet e tij është e vështirë pas rrethimit izraelit.

Lëvizja nga një ndërtesë në tjetrën brenda kompleksit të spitalit është një rrezik i madh, siç më përshkroi ai. Njerëzit kanë vdekur në spital sepse nuk ka energji elektrike, nuk ka ujë dhe nuk ka mjaftueshëm ilaçe”, raporton korrespondenti i BBC nga Gaza.

Dje Mark Regev, një këshilltar i lartë i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, tha se një përpjekje e IDF për të dërguar 300 litra karburant në Shifa të dielën kishte dështuar sepse Hamasi kishte refuzuar ta pranonte atë – diçka që Hamasi e mohoi.

Përleshje të përgjakshme në Bregun Perëndimore, shumë të vrarë

Shtatë palestinezë u vranë në kampin e refugjatëve Tulkarem të Bregut Perëndimor këtë mëngjes në përleshjet me ushtrinë izraelite, konfirmoi kreu i spitalit lokal për BBC.

Ai tha se 12 persona u plagosën, katër në gjendje kritike, dhe disa ishin ende në sallën e operacionit.

Ushtria dhe policia izraelite thanë në një deklaratë se forcat e tyre u vunë nën zjarr dhe vranë disa persona të armatosur palestinezë si kundërpërgjigje.

Një gazetar lokal në vendngjarje më tha se përleshjet po vazhdonin, afërsisht 100 metra larg spitalit Thabet Thabet.

“Mund të dëgjoj ende të shtëna armësh dhe disa shpërthime, nuk e di nëse janë izraelite apo palestineze. Ka shumë zjarr me municion të lehtë,” tha ai.

Ai tha se IDF kishte shkatërruar rrugët dhe ndërtesat në zonë dhe ishin të pranishëm në kamp me automjete të blinduara.

Pamjet e publikuara nga palestinezët lokalë më herët këtë mëngjes treguan atë që dukej se ishin buldozerët izraelitë që shkatërronin rrugët.

Sipas ministrisë së shëndetësisë së Autoritetit Palestinez, të paktën 180 palestinezë të Bregut Perëndimor janë vrarë që nga 7 tetori nga kolonët izraelitë ose në përleshjet me IDF.

Çfarë është Bregu Perëndimor, ku ndodhet dhe kush e qeveris?

Është një hapësirë toke e vendosur në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe kufizohet nga Izraeli në veri dhe në jug si edhe me Jordaninë në lindje.

Zona ka qenë e pushtuar nga Izraeli që nga lufta e vitit 1967, por dekada të tëra bisedimesh të vështira mes Izraelit dhe palestinezëve – të cilët të dy pretendojnë të drejtat atje – e kanë lënë statusin e tij përfundimtar të pazgjidhur.

Raportohet se në zonën rreth 7 mijë kilometra katrorë jetojnë 2.1-3 milionë banorë, ku shumica dërrmuese janë palestinezë, të cilët vetëqeverisen nga autoriteti palestinez ose jetojnë nën pushtimin izraelit.

Bregu Perëndimor (duke përjashtuar Jeruzalemin Lindor) është gjithashtu shtëpia e rreth 430,000 hebrenjve izraelitë që jetojnë në më shumë se 130 vendbanime të ndërtuara nën pushtimin e Izraelit. Këto vendbanime shihen si të jashtëligjshme nga OKB, SHBA-të dhe fuqitë e tjera, por Izraeli vijon me ndërtimin e tyre duke shkatërruar shpresat sipas shumë diplomatëve për një zgjidhje finale me dy shtete, atë të Izraelit dhe shtetin e Palestinës.

Biden kërkon mbrojtën e spitaleve nga sulmet ushtarake

Presidenti Biden i ka kërkuar Izraelit të mbrojë spitalin Al-Shifa të Gazës. Duke folur nga Zyra Ovale të hënën, ai tha se SHBA është në kontakt me izraelitët dhe ishte “shpresa dhe pritshmëria” e tij që do të kishte “më pak veprime ushtarake në lidhje me spitalin”.

“Spitali duhet të mbrohet”, u tha ai gazetarëve. Luftimet janë ndezur në afërsi të spitalit në qytetin e Gazës në ditët e fundit, ndërsa Izraeli vazhdon ofensivën e tij tokësore kundër Hamasit.

Shumë vende kanë bërë thirrje për të ashtuquajturat “pauza humanitare” për të lejuar ndihmat dhe njerëzit të hyjnë dhe të dalin nga Gaza, ndërsa të tjera kanë kërkuar një armëpushim total.

Javën e kaluar, SHBA tha se Izraeli do të nisë pauzat e përditshme ushtarake katër-orëshe në pjesë të Gazës veriore, ndërsa vazhdon ofensivën e tij.

Dhe të hënën, ushtria izraelite postoi një hartë që tregonte ato që tha se ishin vendndodhjet e tetë pauzave lokale që kishte vendosur që nga e mërkura e kaluar. Shumica ishin në zonat në veri-lindje të qytetit të Gazës, por e hëna ishte në qytetin jugor Rafah dhe zgjati katër orë.

Çfarë po ndodh sot