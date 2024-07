Flet mjeku i Joe Biden ndërsa thashethemet mbi gjendjen e shëndetit neurologjik të presidentit vazhdojnë

Mjeku i Joe Biden ka sqaruar rrethanat e vizitave të një neurologu në Shtëpinë e Bardhë, teksa spekulimet mediatike po qarkullojnë mbi gjendjen e shëndetit neurologjik të presidentit.

Sipas mediave të huaja, regjistrat e vizitorëve thuhet se tregojnë se Dr. Kevin Cannard, një ekspert në sëmundjen e Parkinsonit, ka vizituar Shtëpinë e Bardhë tetë herë gjatë tetë muajve të fundit, duke u takuar me mjekun e Biden, Dr. Kevin O’Connor, të paktën në një rast.

Dhe pyetjet rreth natyrës së vizitave të Cannard ishin në ballë të një konference të nxehtë shtypi në Shtëpinë e Bardhë të hënën, kur korrespondenti i CBS News, Ed O’Keefe “u përplasë” me sekretaren e shtypit të Shtëpisë së Bardhë, Karine Jean-Pierre dhe kërkoi detaje të mëtejshme.

O’Connor tha në një memo të lëshuar të hënën mbrëma se Cannard ka qenë një konsulent neurologjik në Shtëpinë e Bardhë që nga viti 2012 dhe sheh një numër të madh pacientësh në kompleksin e Shtëpisë së Bardhë, jo vetëm presidentin.

Ndërveprimet e vetme të Cannard me Biden kanë qenë kryerja e “testeve të detajuara neurologjike” gjatë tri ekzaminimeve vjetore të presidentit, në të cilat nuk është zbuluar asnjë problem madhor, sipas O’Connor.

Ndryshe, “përshtatshmëria mendore” e Biden ka qenë subjekt i spekulimeve të gjera që nga performanca e tij në debatin e fundit me ish-presidentin Donald Trump, kur presidenti aktual herë pas here dukej se kishte “humbur mendimin” dhe kishte vështirësi të fliste qartë.

Ndonëse nuk bazohet në asnjë provë mjekësore, spekulimet se presidenti mund të kishte sëmundjen e Parkinsonit u shfaqën kohët e fundit pasi raportet nga shumë media treguan se Cannard vizitoi Shtëpinë e Bardhë tetë herë në tetë muaj.

Dhe siç thuhet më tej, O’Connor e bëri të qartë gjithashtu se Biden “nuk ka vizituar një neurolog jashtë aktivitetit fizik të tij vjetor”, gjë që sugjeron se presidenti nuk ka gjasa të vuajë nga një gjendje e rëndë neurologjike.

Por, pavarësisht se Jean-Pierre tha në mënyrë eksplicite se Biden nuk është trajtuar për Parkinson, gjatë konferencës për shtyp të hënën dhe mungesës totale të dukshme të ndonjë prove që ai vuante nga sëmundja, spekulimet vazhdojnë.

Ndërsa analisti politik i CNN, Bakari Sellers, argumentoi gjithashtu se ishte “pa dyshim absurde që ne po e bëjmë këtë diskutim” mbi shëndetin neurologjik të Biden, duke thënë se ishte “jashtëzakonisht e qartë” që Cannard nuk e ka trajtuar presidentin.

Biden ka të ngjarë t’u përgjigjet pyetjeve të mediave në lidhje me shëndetin e tij mendor dhe neurologjik këtë javë, me zëdhënësin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, duke njoftuar të hënën se presidenti do të marrë pjesë në një “konferencë për shtyp” të enjten.