Europa e Jugut nën pushtetin e temperaturave ekstreme, ja kur pritet të marrë fund vala e të nxehtit afrikan

Pas disa ditësh temperaturash ekstremisht të larta në të gjithë Evropën Jugore, duket se vala e të nxehtit që ka pushtuar rajonin është drejt largimit.

Vapa ekstreme që ka prekur shumë vende jugore dhe lindore këtë muaj është shkaktuar pjesërisht nga një valë ajri i nxehtë nga Afrika e Veriut.

Raportohet se shumë njerëz kanë vdekur në Itali dhe paralajmërimet ekstreme të vdekjes nga nxehtësia vazhdojnë të lëshohen për vendet nga Portugalia në Rumani dhe Qipro.

Por nxehtësia vdekjeprurëse më në fund pritet të ulet në shumë vende gjatë fundjavës dhe javës së ardhshme.

Temperaturat kanë qenë rreth 6-12C mbi vlerat mesatare për kohën e vitit, duke nxitur zjarre dhe duke kërkuar konsum rekord të energjisë. Disa zona kanë miratuar plane speciale për energjinë, duke përfshirë hapjen e hapësirave me ajër të kondicionuar dhe ndalimin e punës në natyrë për të mbrojtur njerëzit.

Moti jashtëzakonisht i nxehtë do të vazhdojë edhe për disa ditë, sipas Weather & Radar, me temperatura që do të rriten sërish në 35-40C në vende si Serbia, Italia, Shqipëria, Greqia , Rumania dhe Bullgaria.

Lajmi i mirë është se më e keqja e kësaj vale të nxehti ka kaluar sipas meteorologëve, me tendencën për të dielën dhe javën e ardhshme që tregon një rënie graduale drejt kushteve më sezonale.

Pavarësisht rënies së valës së të nxehtit, temperaturat janë vendosur të mbeten të larta për pjesën tjetër të muajit. AccuWeather parashikon temperatura në mes të 30-ave për shumë vende në Evropën Jugore deri më 25 korrik.