Edhe Spanja do të mbylle hapësirën ajrore për linjat ruse

Spanja do të mbyllë hapësirën e saj ajrore për linjat ajrore ruse, sipas Ministrisë spanjolle të Transportit.

Ministria e Transportit njoftoi masën në një postim në Twitter të dielën duke thënë se vendi “do të vazhdojë të mbyllë hapësirën e tij ajrore për linjat ajrore ruse” duke ndjekur direktivat e bashkëpunimit të Bashkimit Evropian.

Spanja i bashkohet një morie vendesh të tjera që kanë mbyllur hapësirën e tyre ajrore për linjat ajrore ruse këtë fundjavë në vazhdën e pushtimit rus të Ukrainës, duke përfshirë Gjermaninë, Italinë, Francën dhe Kanadanë.

Spain will proceed to close the airspace to Russian airlines.

Following the cooperation guidelines set by the European Union, this measure will have an effect on flights operated by Russian airlines that use Spanish airspace.

— Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) February 27, 2022