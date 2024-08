Donald Trump ‘kokë më kokë’ me Kamala Harris, ja kur do të mbahet debati i parë elektoral mes dy kandidatëve për president në SHBA

Donald Trump, e ka pranuar ofertën e televizionit amerikan Fox News për mbajtjen e një debati me kandidaten demokrate për president, nënpresidenten Kamala Harris, më 4 shtator.

“Rregullat do të jenë të ngjashme si të debatit tim me Joen e përgjumur, i cili është trajtuar tmerrësisht nga partia e tij, por me një sallë të mbushur me publik”, shkroi Trump.