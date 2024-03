Dita e fundit e zgjedhjeve presidenciale në Rusi, 87.97% e njerëzve në zonat e numëruara votuan për Putinin

Një sondazh nga Qendra Ruse e Kërkimit të Opinionit Publik sugjeron se 87.97% e njerëzve votuan për presidentin aktual Putinin, me 24.4% të zonave të numëruara.

Një tjetër sondazh nga anketuesi FOM tregoi se Putin fitoi 87.8% . Rezultatet e para zyrtare treguan se sondazhet ishin të sakta. Putin ishte kundër tre kandidatëve nga partitë që nuk e kanë kritikuar sundimin e tij dhe as pushtimin e tij në Ukrainë.

Qytetarë të shumtë rusë u rreshtuan pranë qendrave të votimit nëpër gjithë Rusinë për aksionin “Mesdita kundër Putinit”, një protestë kundër zgjedhjeve presidenciale. Një numër i madh i rusëve, të cilët nuk duan që Putini të vazhdojë të jetë në pushtet, shkuan te qendrat e votimit në të njëjtën kohë në mesditë, disa prej të cilëve edhe ndërmorën hapa për t’i prishur fletëvotimet e tyre.

Dhjetëra njerëz janë arrestuar në gjithë vendin gjatë votimit që u zhvillua nën masa të rrepta sigurie. Rusia pretendoi se Ukraina, të cilën e akuzoi se kreu një valë sulmesh ajrore që arritën deri në Moskë, u përpoq ta pengojë procesin zgjedhor.

Fitorja e Putinit në këto zgjedhje është pothuajse e sigurt, meqë kundërshtarët e tij janë në burgje, në mërgim apo të vdekur. Lufta e pamëshirshme, që i ka shtypur mediat e pavarura dhe grupet për të drejtat e njeriut, nisi para se Moska të fillonte pushtimin e Ukrainës në shkurt 2022, por ajo është bërë edhe më e ashpër prej atëherë.

Protestat u shoqëruan nga një prani e madhe e policisë dhe nga kërcënimi me dënime të rënda me burg për ata të cilët shihen si pengues të procesit të votimit.

Për ditën e fundit të zgjedhjeve, autoritetet ruse u përgatitën për protesta të pazakonta në mesditë në qendrat e votimit, dhe paralajmëruan se ata që e pengojnë procesin e votimit do të përballen me dënime të rënda me burg.