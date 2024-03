Dënohet me vdekje biznesmeni që helmoi themeluesin e rrjetit teknologjik në Kinë (FOTOT)

Një ish-drejtues ekzekutiv i rrjetit gjigant të produksionit e lojrave online Yoozoo Games, është dënuar sot me vdekje në Kinë për helmimin në vitin 2020 të themeluesit të kompanisë së teknologjisë, e cila ka bashkëpunuar me produksione amerikane si ‘Game of Thrones’ apo seriale të Netflix.

Ish-drejtori Xu Yao kishte helmuar ushqimin e kreut të kompanisë Lin Qi në dhjetor 2020 pas një debati për mënyrën e menaxhimi të biznesit, u tha në gjykatën e Shanghai.

39 vjeçari Lin kishte vdekur10 ditë më vonë dhe police arrestoi Xu pas disa ditë hetimesh.

Katër njerëz të tjerë ishin përfshirë në helmim por mbijetuan, pasi Xu kishte helmuar pijet e tyre në shtator deri në dhjetor 2020 përsëri për debate të ngjashme, u tha në deklaratën e gjykatës.

Kompania Yoozoo zotëron të drejtat e serialit më të njohur fantastik në Kinë “Problemi i Tre Trupave,” ndërsa Xu drejtonte një degë të kompanisë që menaxhonte biznese të lidhura me të, sipas mediave kineze.

Në shtator 2020, kompania i dha të drejtën Netflix të realizonte një përshtatje të trilogjisë kineze, sipas raportimeve vendase.

Yoozoo, ka krijuar gjithashtu lojën interaksive “Game of Thrones: Winter Is Coming,” bazuar në serialin e njohur.