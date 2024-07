Del sondazhi gjerman/ Trump do të jetë president i SHBA

Ndërsa demokratët e Amerikës janë ende duke u përballur me pyetjen nëse Joe Biden duhet të zëvendësohet si kandidat presidencial, për gjermanët është e qartë: Donald Trump do të fitojë zgjedhjet në SHBA dhe do të bëhet president për herë të dytë!

Ky ishte rezultati i një sondazhi të Insa për BILD. 42 % presin që Trump të zhvendoset në Shtëpinë e Bardhë dhe vetëm 15 % besojnë se Joe Biden do të rizgjedhet.

Sipas sondazhit, 29 % e gjermanëve besojnë se as Trump dhe as Biden nuk do të bëhen president i SHBA-së, 14 për qind nuk japin asnjë informacion.

Votuesit nga Bashkimi (43%), FDP (48%), BSW (55%) dhe AfD (59%) në veçanti besojnë në fitoren e Trump, ndërsa votuesit e SPD (35%) dhe votuesit e majtë shumica (47%) besojnë se asnjë nga dy kandidatët e anketuar nuk do të bëhet President i SHBA.

Votuesit e gjelbër janë të ndarë: 39 për qind besojnë se as Biden dhe as Trump nuk do të fitojnë zgjedhjet, 38 për qind e shohin Trumpin si presidentin e ardhshëm.

1002 qytetarë gjermanë u intervistuan në sondazhin përfaqësues nga 12 deri më 15 korrik.

Shumë qytetarë në SHBA presin gjithashtu një presidencë të dytë të Trump. Arsyeja: Përveç bujës për shëndetin e Bidenit, të shtënat ndaj Trump me sa duket kanë rritur popullaritetin e tij.

Portali amerikan “Axios” citon një demokrat të rangut të lartë: “Të gjithë jemi pajtuar me një presidencë të dytë Trump në platformën “Polymarket”, e cila pranon baste për rezultatin e zgjedhjeve, 70 (në vend të 60-shit të mëparshëm) % tani besojnë një fitore të Trump.