Del në treg pilula e parë e kontrollit të lindjes pa recetë në SHBA

Një pilulë ditore kontraceptive do të jetë në dispozicion pa recetë për herë të parë, duke filluar nga ky muaj. Opill, një pilulë kontraceptive ditore nga prodhuesi Perrigo, do të fillojë të shitet me pakicë në dyqane për 19,99 dollarë, sipas CNN.

Opill është një “pilula e kontrollit të lindjes vetëm me progestinë”, e cila trash mukozën e qafës së mitrës dhe hollon mukozën e mitrës. Këto parandalojnë që sperma të arrijë vezën dhe një vezë e fekonduar të implantohet në mitër.

Pilulat e kombinuara që përmbajnë progestinë dhe estrogjen funksionojnë duke penguar dikë që të ovulojë, shpjegon Klinika Mayo. Megjithatë, me mini-pilulën, rreth gjysma e njerëzve që e marrin atë ende ovulojnë.

Opill është një kontraceptiv i përditshëm dhe jo një kontraceptiv urgjent, siç është Plan B. Plan B është një pilulë orale që mund të merret brenda 72 orëve pas seksit të pambrojtur për të parandaluar shtatzëninë.

Opill duhet të merret çdo ditë në të njëjtën kohë për të parandaluar shtatzëninë. Sipas informacionit të produktit, duhen dy ditë që ilaçi të bëjë efekt. Sara Young, shefe tregtare në Perrigo tha:

“Për herë të parë në histori, nuk kërkohet raport mjekësor për të marrë pilulat e kontrollit të lindjes. Është me të vërtetë një produkt novator i shëndetit riprodhues që do të adresojë nevojën e paplotësuar për qasje në kontraceptivë.”