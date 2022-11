Çfarë do të thotë tërheqja e rusëve nga Khersoni për luftën në Ukrainë?

Rusia njoftoi tërheqjen e trupave të saj nga Kherson, një qytet i rëndësishëm strategjik ukrainas dhe e vetmja qendër rajonale që kishte marrë në kontroll që nga fillimi i pushtimit. Ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu urdhëroi të mërkurën trupat ruse të tërhiqen nga bregu perëndimor i lumit Dnieper për shkak të sulmeve ukrainase pranë qytetit jugor të Khersonit.

Tërheqja nënkupton se forcat ruse (rreth 40,000 burra) do të tërhiqen tërësisht nga zona në bregun perëndimor të lumit Dnipro.

Kjo është një goditje e rëndësishme pasi Rusia po përballet me kundërsulmin e ukrainasve.

“Në këto rrethana, opsioni më logjik është organizimi i mbrojtjes përgjatë lumit Dnipro,” tha gjenerali Surovikin në një takim të udhëheqësve të lartë ushtarak ditën e djeshme.

Njoftimi erdhi menjëherë pasi media ruse raportoi se zëvendësguvernatori i Khersonit, Kirill Stremusov, një nga mbështetësit kryesorë, vdiq në një aksident automobilistik.

Disa nga arsyet pse rusët u tërhoqën nga Khersoni

Sipas The Guardian, në pamje të parë, njoftimi paradoksal i Rusisë se do të braktisë qytetin Kherson dhe pikat në perëndim të lumit Dnipro përfaqëson një fitore të jashtëzakonshme për Ukrainën dhe një strategji të sofistikuar ushtarake.

Por me Rusinë ende nën kontrollin e një pjese të madhe të territorit të pushtuar, Ukraina mund të përballet me rezistencë të papritur ndërsa përpiqet të shtyjë trupat e Moskës në jug.

Nëse tërheqja e trupave rusë çon në rimarrjen e shpejtë të Khersonit, do të ketë më pak viktima dhe një luftë civile jo shumë të kushtueshme.

Lind pyetja nëse Ukraina tani do të përballet me rezistencë të papritur ndërsa përpiqet të largojë rusët në jug.

Betejat e ashpra duken të pamundura, megjithëse trupat ukrainase duhet të jenë të kujdesshëm ndaj minave tokësore të lëna nga pushtuesit ndërsa ata tërhiqen.

Do të jetë kritike për Ukrainën që të marrë në kontroll digën Nova Kakovka, pranë Khersonit. Zyrtarët rusë dhe ushtarakët vazhdojnë të përsërisin kërcënimin e pamundur se Ukraina synon të shkatërrojë digën 30 metra të lartë.

Rusia mund të ketë përfitime nga shkatërrimi i digës, megjithëse ka të ngjarë të jetë një krim lufte, duke ndikuar më tej në rezervat e energjisë të Ukrainës, megjithëse mund të prishë gjithashtu furnizimin me ujë në Krime.

Strategjia e Rusisë është e qartë, ajo po kërkon të konsolidojë përfitimet e saj territoriale, ndërsa kërkon të dërgojë më shumë se 300,000 rekrutë për të stabilizuar linjat e frontit dhe për ta kthyer digën Dnipro në favor të saj.

Kjo, megjithatë, ka të ngjarë të zhvendosë vëmendjen në zona të tjera të vijës së frontit, siç është fronti juglindor i Zaporizhia, i cili ka qenë i qëndrueshëm për muaj të tërë.

Për momentin, megjithatë, Rusia ruan kontrollin mbi një pjesë të madhe të territoreve të pushtuara. Por ajo që Ukraina ka treguar vazhdimisht gjatë gjithë vjeshtës është se ushtria e saj është në gjendje të përgjigjet në mënyrë fleksibël dhe kreative ndërsa lufta zgjatet.

Sukseset e mëdha të ushtrisë ukrainase

Gjatë javëve të fundit, Kievi ka njoftuar suksese të rëndësishme në kundërsulmimin e saj për të rimarrë zonat në rajonin e Khersonit. Në të njëjtën kohë, pushtuesit rusë u përpoqën për të dërguar rreth 100,000 banorë në bregun përballë të Dnieper.

Roli i rëndësishëm strategjik i Khersonit

Moska nisi pushtimin e qytetit në shkurt dhe humbja e kontrollit të zonës do të shënonte një pengesë të madhe për presidentin rus Vladimir Putin.

Pse rajoni është i një rëndësie strategjike për rrjedhën e luftës në Ukrainë.

Ura për në Krime

Rajoni Kherson kufizohet me Krimenë dhe i siguron Moskës një urë tokësore në gadishullin e Detit të Zi, të cilin Putin e aneksoi në vitin 2014.Rimarrja e disa zonave të rajonit Kherson nga Ukraina do ta privonte Moskën nga ky korridor tokësor.

Gadishulli, aneksimi i të cilit Putin e sheh si një arritje kyçe të më shumë se dy dekadave të tij në pushtet, është shtëpia e një force masive ushtarake ruse dhe flotës së Detit të Zi, të cilën Moska e përdor për të projektuar fuqinë në Mesdhe dhe Lindjen e Mesme.

Furnizimi me ujë

Furnizimi me ujë i Krimesë do të jetë gjithashtu në rrezik nëse Ukraina rimerr rajonin Kherson. Pasi Moska aneksoi Krimenë, Kievi bllokoi furnizimin me ujë përmes një kanali nga lumi Dnieper.

Rusia ka nevojë për furnizimin me ujë për popullsinë vendase dhe ushtrinë. Rajoni i Khersonit përfshin grykën e lumit Dnieper dhe kryeqyteti Kherson, ndodhet në bregun perëndimor.

Është i vetmi vend ku Rusia ka një prani të trupave në bregun perëndimor të lumit dhe Rusia kishte forcuar ndjeshëm trupat e saj gjatë muajve të fundit. Forcat ukrainase kanë goditur urat në lumenj për të penguar aftësinë e Moskës për t’u rifurnizuar.

Nëse Rusia humbet bazën e saj të vetme në anën perëndimore të lumit, Ukraina do të jetë në një pozicion më të mirë për të sulmuar linjat e tjera të furnizimit ruse dhe për t’u fokusuar në zona të tjera të pushtuara, si rajoni i Zaporizhias, ku trupat ruse kanë marrë në kontroll termocentralin bërthamor.

“Bregu i djathtë (perëndimor) është i rëndësishëm për të dyja palët. Për Rusinë për të siguruar stabilitetin e mbrojtjes në drejtim të Zaporizhia dhe për Ukrainën që të presë tre “arteriet” e rëndësishme: korridorin tokësor për në Krime, furnizimin me ujë për në Krime dhe marrjen në kontroll të Zaporizhia.

Qyteti i Kherson është deri më sot i vetmi kryeqytet rajonal që është pushtuar nga forcat ruse që nga pushtimi i 24 shkurtit. Prandaj, humbja e saj do të ishte një goditje e madhe simbolike për Kremlinin dhe do të tregonte se Rusia ka dështuar.

Është e qartë se humbja e Khersonit do të ketë pasoja për imazhin e Rusisë dhe do të shihet negativisht brenda vendit.

Kontrolli i Detit të Zi

Rajoni i Khersonit, i cili para luftës kishte mbi 1 milionë banorë, ndodhet në Detin e Zi. Rimarrja në kontroll e tij do të ndihmonte Kievin të rimarrte kontrollin e një pjese të vijës bregdetare përgjatë një deti që është një rrugë kritike për eksportet e mallrave në tregjet e huaja.

