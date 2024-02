Çfarë do të ndryshojë në mars në Zvicër?

Muaj i ri, rregulla të reja. Ka ndryshime dhe risi të shumta në Zvicër në muajin mars. Rezervimet e vendeve janë të mundshme në faqen e internetit të SBB; zbatohen rregulla të reja nëse ju hiqet leja e drejtimit. Këtu mund të mësoni se çfarë po ndryshon në mars.

Asnjë test shtesë i syve për një kategori të re leje drejtimi

Kushdo që tashmë ka një patentë nxënësi ose patentë shoferi nuk do të duhet të bëjë një test të ri të syve nga 1 marsi 2024 nëse dëshiron të blejë një kategori të re ID. Kufiri i moshës për një kontroll të detyrueshëm mjekësor të trafikut kur aplikohet për patentë nxënësi ose patentë shoferi për herë të parë do të rritet gjithashtu nga 65 në 75 vjeç.

Personat që duan të marrin një kategori ID profesionale duhet gjithashtu t’i nënshtrohen një kontrolli mjekësor trafiku. Aty do të kontrollohet edhe shikimi juaj.

Risi në heqjen e lejes së drejtimit

Personat të cilëve u është hequr patenta e nxënësit ose patenta e shoferit nuk do të mund të marrin në të ardhmen një kategori karte identifikimi që do të duhej të hiqej nëse do të ishte marrë tashmë përpara heqjes. Ky rregull zbatohet nga data 1 mars 2024.

Testi më i gjatë praktik i vozitjes

Nga 1 marsi 2024, testet praktike për kategoritë A (motoçikleta me më shumë se 35 kW) dhe B (motoçikleta deri në 3.5 tonë dhe nëntë pasagjerë) duhet të drejtohen në transportin publik për të paktën 45 minuta. Më parë, kishte një kohë minimale udhëtimi prej 30 minutash në rrugët publike.

Risi në rezervimet e vendeve në SBB

Nga marsi 2024 do të ketë ndryshime në rezervimet e vendeve në faqen e internetit të SBB. Kjo del nga një deklaratë e SBB. Kur u pyet nga Blick, një zëdhënëse e SBB konfirmoi: “Rezervimet e vendeve ndoshta do të jenë të mundshme përsëri në Sbb.ch nga java e ardhshme.” Risia për muajin Mars vlen ekskluzivisht për udhëtimet brenda Zvicrës. “Kur udhëtoni për në dhe nga jashtë, lloji i ndenjëses që mund të zgjidhet varet nga hekurudha partnere përkatëse,” vazhdoi zëdhënësja. Asgjë nuk do të ndryshojë këtu që nga marsi 2024.

Nuk do të jetë ende e mundur të rezervoni një vend të saktë, as të zgjidhni një vend në ose kundër drejtimit të udhëtimit. Por çfarë ndryshon? Zëdhënësja e SBB shpjegon: “Vendet shpërndahen sipas një logjike fikse, përparësi u jepet sediljeve në dritare ose, nëse ka disa persona, ulëseve në të njëjtën ndarje”. Dhe më tej: “Në qendrën e udhëtimit dhe qendrën e kontaktit ka qenë gjithmonë e mundur të zgjidhet lloji i sediljes (dritare/korrizi) kur bëni një rezervim.” Kjo tani do të jetë e mundur edhe përmes faqes së internetit.

Shtesa speciale për personelin federal

Punonjësit e administratës federale që kanë paga më të ulëta do të marrin një kompensim special prej 500 frangash në mars 2024 për të kompensuar inflacionin. Të gjithë punonjësit e klasave të pagave 1 deri në 11 e marrin këtë shtesë.

Më shumë trena do qarkullojnë nëpër tunelin e bazës Gotthard

Që prej daljes nga shinat serioze të një treni mallrash në tunelin e bazës Gotthard më 10 gusht 2023, trafiku është kufizuar rëndë për shkak të punimeve të riparimit. Lajmi i mirë: Nga 2 marsi 2024, më shumë trena do të mund të kalojnë përsëri nëpër tunelin e bazës Gotthard. Këtë e ka shkruar SBB në një deklaratë. Në të ardhmen, 38 trena pasagjerësh në vend të 31 do të udhëtojnë nëpër tunel gjatë fundjavave. Tre trena shtesë do të lëvizin nga veriu në jug të shtunën në mëngjes dhe katër nga jugu në veri nga e diela pasdite.

Kantoni i Cyrihut rrit tarifat për lejet e punës

Kantoni i Cyrihut do të rrisë tarifat për lejet e punës që nga 1 marsi 2024. Është një “rritje e moderuar”, thuhet në faqen e internetit të kantonit. Tarifa aktualisht është 190 franga për shtetasit e BE/EFTA.

Më shumë para për azilkërkuesit në kantonin Aargau

Azilkërkuesit, personat e pranuar përkohësisht dhe ata që kërkojnë mbrojtje nga Ukraina do të marrin më shumë para për ushqim në kantonin Aargau nga 1 marsi 2024 – gjithsej 9.50 franga në ditë. Kjo është 50 centimetra më shumë se më parë. Rritja bën të mundur që të “kompensohet (pjesërisht) rritja e çmimeve të ushqimeve”, tha kancelaria e shtetit Aargau.

Rregullimi çon në kosto shtesë prej rreth 1.1 milion franga në vit. 8500 azilkërkues jetojnë në Aargau. Norma prej 8 frangash në ditë është në fuqi që nga viti 2018 – dhe është mjaft e ulët në krahasim me pjesën tjetër të Zvicrës.

Lidl rrit pagën minimale

Zbritja Lidl në përgjithësi do të rrisë faturën e pagave për punonjësit e saj në Zvicër me 1.8 për qind që nga 1 marsi 2024. Ka edhe një shtesë prej 0.6 për qind për rritje individuale të pagave. Përveç kësaj, të gjithë marrin një kupon blerjeje me vlerë deri në 500 franga – në varësi të ngarkesës së tyre të punës. Që nga marsi, punonjësit e Lidl marrin një pagë prej të paktën 4550 frangash në muaj. Nëse punoni me kohë të plotë, ju e merrni këtë pagë 13 herë më shumë. Ngarkesa e punës me kohë të plotë korrespondon me një javë 41-orëshe. /Blick