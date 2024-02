Brigadat e Hezbollahut fajësojnë SHBA-në për sulmet ajrore në Irak

Brigadat e Hezbollahut, një grup i armatosur me ndikim irakian, aleat i Teheranit, kritikuan sot Shtetet e Bashkuara për sulmet e tyre ajrore në Irak, pas një sulmi me dron që vrau një komandant të lartë të Hezbollahut në Bagdad.

Të mërkurën mbrëma në kryeqytetin irakian, një dron vrau një komandant të lartë të Brigadave të Hezbollahut, Abu Bakr al-Saadi, i akuzuar nga ushtria amerikane se ishte drejtpërdrejt përgjegjës për planifikimin dhe pjesëmarrjen në sulmet kundër forcave amerikane” në Lindjen e Mesme.

Një javë më parë, Uashingtoni kishte kryer tashmë sulme në Irak dhe Siri kundër forcave elitare iraniane dhe grupeve të armatosura pro-iraniane si hakmarrje për një sulm në fund të janarit që vrau tre amerikanë në shkretëtirën jordaneze në kufirin sirian.

Që nga mesi i tetorit, grupet e armatosura pro-iraniane kanë lëshuar dhjetëra raketa dhe kanë kryer sulme me dronë kundër trupave amerikane dhe atyre të koalicionit ndërkombëtar antixhihadist të dislokuar në Irak dhe Siri.

“Për gjakun e derdhur nga komandantët tanë dhe luftëtarët tanë, Amerika dhe ata që mohojnë ose pengojnë tërheqjen e forcave okupuese nga Iraku janë përgjegjës”, tha në arabisht Brigadat e Hezbollahut, Kataeb Hezbollah.

“Le ta dinë se kombi ynë nuk do ta braktisë gjakun e dëshmorëve të tij dhe se njerëzit e tij janë gjithmonë të vendosur të luftojnë”, shton organizata.

Që nga mesi i tetorit, më shumë se 165 sulme kanë shënjestruar trupat amerikane në Irak dhe Siri, mes dhunës së shtuar në luftën e Gazës midis Izraelit dhe Hamasit palestinez.

Shumica e këtyre sulmeve u morën përsipër nga Rezistenca Islamike në Irak.

Zyrtarët amerikanë thanë se sulmi në Jordani mbante “gjurmën e Kataeb Hezbollah”.

Përballë kërcënimit të një reagimi të SHBA-së, organizata njoftoi në fund të janarit “pezullimin” e “operacioneve të saj ushtarake” kundër forcave amerikane.

Në një mjedis rajonal shpërthyes, autoritetet irakiane do të rifillojnë të dielën negociatat që kishin filluar me Uashingtonin për të ardhmen e koalicionit ndërkombëtar kundër grupit të Shtetit Islamik.

Bagdadi dëshiron të marrë një afat kohor të tërheqjes së trupave, megjithëse partnerët e Irakut janë më të kujdesshëm në lidhje me terminologjinë e përdorur.

SHBA-ja po dërgon 2500 trupa në Irak me koalicionin. Sot, trupat po ofrojnë ndihmë dhe këshilla për forcat qeveritare për të parandaluar kthimin e Shtetit Islamik./albeu.com