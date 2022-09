Brad Pitt tregon se cilët konsideron si meshkujt më të pashëm në botë

Cilin konsideron meshkullin më të pashëm në botë? Kjo pyetje i është bërë Brad Pitt në një intervistë të re që ka dhënë për Vogue, ku disa nga përgjigjet e tij janë të pritshme dhe disa të tjera të habitshme.

Pra, siç tha ylli simpatik i ‘Once Upon a Time’ dhe i prodhimeve të tjera ikonike të Hollivudit, ‘personi i parë që do të mendoja është Paul Newman. Sepse ai u rrit me hijeshi dhe, siç thuhet, ai ishte vërtet një krijesë e veçantë, bujare, e ngrohtë dhe e vërtetë”.

Ai vazhdoi duke përmendur, sigurisht, mikun e tij, me një nuancë humori: “Nëse do të më duhej të zgjidhja një nga bashkëkohësit, ai është George Clooney, pse jo? Sepse unë vazhdoj të flas për të dhe ai vazhdon të flasë për mua”.

Në të vërtetë, me rastin e lançimit të koleksionit të tij të kozmetikës, Le Domaine Skincare, ai shprehu admirimin e tij për ish-in e tij, Gwyneth Paltrow: “Më pëlqen ajo që ajo ka bërë me Goop. Ajo është një mike me të vërtetë e dashur, që ka ndërtuar këtë perandori dhe është një prizë krijuese për të. Në fakt, nëse e mendoj, ndoshta ishte e para që më bindi të laja fytyrën dy herë në ditë… kështu mendoj unë”.