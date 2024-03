Bllokoi hyrjen e parlamentit suedez, arrestohet Greta Thunberg! Tërhiqet zvarrë për 20 m se refuzoi largimin

Policia suedeze largoi me forcë Greta Thunberg dhe aktivistë të tjerë të klimës që po bllokonin hyrjen e parlamentit për të dytën ditë, duke i përzënë me një fugon policie.

Dy oficerë policie e kapën nga krahët Thunberg dhe e tërhoqën zvarrë rreth 20 metra nga dera që ajo kishte penguar, përpara se ta ulnin në tokë.

Policia e Stokholmit tha se megjithëse aktivistët kishin të drejtë të demonstronin jashtë parlamentit, 5 deri në 10 persona ishin larguar për bllokimin e hyrjes.

Two police officers lifted Greta Thunberg and dragged her some 20 meters from the door she had been obstructing at the Swedish parliament before putting her down on the ground https://t.co/PHlMuYB07A pic.twitter.com/AyDLVwFFMq

— Reuters (@Reuters) March 12, 2024