“Blindohet” Turqia, më shumë se gjysmë milioni njerëz do të angazhohen për të siguruar zgjedhjet lokale më 31 mars

Ministri i Brendshëm i Turqisë, Ali Yerlikaya njoftoi se 594,000 personel sigurie do të vendosen për të siguruar një proces të sigurt votimi gjatë zgjedhjeve komunale të 31 marsit.

Sipas mediave të huaja, Yerlikaya mbajti një konferencë shtypi në kryeqytet, Ankara, në lidhje me masat zgjedhore.

Ai deklaroi se po punonin për të siguruar një mjedis të qetë dhe të sigurt për zgjedhjet lokale “për t’u mundësuar njerëzve të pasqyrojnë plotësisht vullnetin e tyre”.

Yerlikaya tha se një nga zëvendësit e tij do të kryesojë Komitetin e Koordinimit të Zgjedhjeve, i cili do të ngrihet ekskluzivisht për zgjedhjet.

Çdo degë e forcave të sigurisë do të ketë qendrën e saj të operacionit për të siguruar një koordinim të qetë të sigurisë së ditës së zgjedhjeve.

Rreth 64 milionë votues me të drejtë vote do të zgjedhin kryetarët e rinj të bashkive dhe zyrtarë të tjerë në qeveritë lokale të 81 provincave dhe rretheve të tyre.

Së bashku me sigurinë në terren, siguria e hapësirës kibernetike është gjithashtu e rëndësishme për Turqinë, e cila lufton dezinformimin e lidhur me zgjedhjet përmes një agjencie qeveritare të ngarkuar posaçërisht me këtë luftë