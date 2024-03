Sipas raportimit të gazetës propagandistike ruse Izvestia, kompanitë ruse kanë hapur rreth 12 mijë degë biznesi në vende të ndryshme, duke përfshirë Serbinë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Armeninë dhe Kirgistanin nga viti 2022. Serbia renditet e para në listë me 9 mijë hapje të reja, duke përfshirë dyqane online, kopshte, objekte prodhuese, kompani të pasurive të paluajtshme, hapësira bashkëpunimi, si dhe firma këshilluese ligjore dhe biznesi.

“Kompanitë ruse në vendet mike po ecin mirë, megjithëse ndonjëherë përballen me vështirësi në lidhje me rregulloret lokale bankare dhe përpunimin e pagesave,” tha CEO dhe themeluesi i Finion Vyacheslav Kartamishev. Ai vuri në dukje se numri i qytetarëve rusë që jetojnë në Serbi është rritur nga 2 mijë disa vite më parë në 200 mijë aktualisht.

Ai ia atribuoi rritjen e numrit të rusëve zgjerimin e biznesit në vendet mike të Rusisë kushteve të favorshme si ulja e taksave, mundësitë për të rritur eksportet dhe prania më e madhe e rusëve në këto vende.

Kompanitë ruse kanë hapur 800 degë në Armeni dhe 450 në Kirgistan. Këto vende janë anëtarë të Bashkimit Ekonomik Euroaziatik, një bllok prej 5 shtetesh post-sovjetike me procedura të thjeshtuara doganore, tatimore dhe regjistrim të lehtë për kompanitë ruse.

Ekonomistët e kanë lidhur zgjerimin e kompanive ruse në këto vende me llogaritë e qindra kompanive dhe ndërmarrjeve ruse që janë mbyllur në BE për shkak të sanksioneve që lidhen me Ukrainën. Serbia është i vetmi vend përveç Bjellorusisë që ka refuzuar të vendosë sanksione ndaj aleatit të saj Rusinë, pavarësisht luftës brutale në Ukrainë.