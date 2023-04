Bill Gates: Jemi në ditët e para të epokës autonome

Bill Gates ka qenë gjithmonë një zë autoritar kur bëhet fjalë për teknologjinë dhe përparimet në të ardhmen e shoqërisë, nga të cilat ai përpiqet të bëjë parashikime për hapat e ardhshëm që do të shënojnë një periudhë para dhe pas në jetën tonë. Përveç kësaj, themeluesi i Microsoft është bërë i famshëm edhe për parashikimet e tij. Për shembull, në vitin 2015 ai mendoi ardhjen e koronavirusit kur tha se katastrofa e ardhshme globale do të ishte “një epidemi”.

Tani ai ka marrë një goditje me thikë në përpjekjen për të parashikuar të ardhmen dhe ka menduar se përparimi i ardhshëm teknologjik që do të ndryshojë shoqërinë do të jenë automjetet autonome.

“Ne jemi në ditët e para të epokës autonome. Mezi pres të shoh mundësitë e reja,” tha Gates. Për të, “jemi afër pikës së kthesës” me këtë përparim.

Automjetet autonome, teknologjia që do të shënojë “pikën e kthesës”.

Bill Gates foli për Inteligjencën Artificiale dhe parashikoi se do të ketë “një pikë kthese” në krijimin e automjeteve autonome. “Makinat autonome do t’i lejojnë shoferit të heqë duart nga timoni dhe ta lejojë sistemin të drejtojë në rrethana të caktuara,” parashikoi Gates.

Për sipërmarrësin, “ata po arrijnë në pikën ku pothuajse e gjithë teknologjia e kërkuar është shpikur. Tani, fokusi është në rafinimin e algoritmeve dhe përsosjen e inxhinierisë”. Gates e krahason këtë teknologji në automjete me ndryshimin që kompjuterët sollën dikur në punën e zyrës dhe që do të shkaktojë një “rimendim” në sistemet e drejtimit.

Ndryshimet, sipas manjatit, do të bëhen gradualisht. Ai beson se automjetet me pasagjerë do të jenë të fundit që do ta përdorin atë: “Transporti në distanca të gjata ndoshta do të jetë sektori i parë, pasuar nga dërgesat”, tha ai. “Kompanitë e marrjes me qira të makinave humbasin shumë para çdo vit për shkak të aksidenteve të shkaktuara nga shoferët. Kështu që ata janë të etur të kalojnë në flota autonome që janë më pak të prirura ndaj aksidenteve,” vuri në dukje ai.

Më në fund, ai tha, “Mjetet e automatizuara do të përfundojnë të jenë më të lira se automjetet e zakonshme. Dhe nëse, si unë, udhëtoni me makinë, mendoni për kohën që humbisni duke vozitur.”