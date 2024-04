“Bie” WhatsApp, përdoruesit e aplikacionit nuk arrijnë të dërgojnë apo marrin mesazhe

Aplikacioni WhatsApp ka shfaqur sërish probleme, pasi përdoruesit e tij nuk po arrijnë të dërgojnë apo marrim mesazhe.

Nga ora 20:00 ka qenë e pamundur të dërgoje dhe merrje mesazhe nga ky aplikacion. Whatsappdown u bë një ndër hashtaget kryesore në Twitter në momentet që nuk funksionoi aplikacioni.

Everyone running to X to confirm if WhatsApp is down 😂pic.twitter.com/Ztg0BMYLds — BaLoX (@ukange_davidx) April 3, 2024

Kujtojmë se më shumë se dy miliardë njerëz në mbarë botën përdorin aplikacionin.

whenever whatsapp, instagram or facebook is down pic.twitter.com/mOA0pufrkZ — ☔ (@Whotfismick) April 3, 2024