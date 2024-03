Biden bën shaka me gjëndjen mendore të Trump gjatë fjalimit në darkën tradicionale të Uashingtonit

Gjatë një fjalimi në darkën e klubit Gridiron, një traditë e Uashingtonit që filloi në vitet 1880, presidenti amerikan Joe Biden ka bërë shaka për gjendjen mendore të ish-presidentit Donald Trump

“Një kandidat është shumë i vjetër dhe mendërisht i papërshtatshëm për të qenë president. Tjetri jam unë,” tha Biden

Fushata e Trump nuk u përgjigj, megjithëse udhëheqësi 77-vjeçar republikan ka vënë në pikëpyetje aftësinë mendore të Biden për të qenë president. Lideri demokrat ka shmangur kritikat e vazhdueshme se kujtesa e tij është e turbullt dhe ai duket i hutuar.

Ishte hera e parë që Biden mori pjesë në darkën tradicionale gjatë presidencës së tij, dhe vjen ndërsa zgjedhjet e 2024 afrohen dhe ndeshja e nëntorit midis Biden dhe Trump po nxehet.

Paraqitja e Bidenit në darkën, në të cilën politikanët dhe gazetarët shkëmbejnë gjemba humoristike në një aferë zyrtare me kravata të bardha, ishte hera e parë që një president merrte pjesë personalisht që nga ardhja e vetë Trump në 2018.

Biden përforcoi rëndësinë e shtypit, për të cilin ai tha se nuk është “armik i popullit”, në kontrast të plotë me vërejtjet e mëparshme të Trump për mediat e lajmeve.

Ai foli edhe për luftën në Ukrainë me kryeministren e Estonisë Kaja Kallas, e cila mori pjesë në darkën e së shtunës.

“Ne nuk do të përkulemi, ata ukrainasit nuk do të përkulen dhe unë nuk do të përkulem”, tha Biden.