Baba Vanga, gruaja me aftësi paranormale dhe parashikimet e tmershme për të ardhmen: Vdekje, zi dhe uri kudo

Nga Andrei Tapalaga, History of Yesterday

Baba Vanga, e njohur si Vangjelia Pandeva Dimitrova, lindi më 31 janar 1911 dhe vdiq më 11 gusht 1996, në moshën 85 vjeçare. Pas martesës, ajo mori emrin Vangjelia Gusterova dhe jetoi pjesën më të madhe të jetës në Rupite, zonë në malet Kozhuh, Bullgari. Vanghelia ishte një shëruese e verbër që shumë njerëz mendonin se zotëronte aftësi paranormale.

85% të parashikimeve të saj rezultuan të vërteta. Prandaj ajo u quajt Baba Vanga, baba që do të thotë plakë, dhe Vanga që është shkurtim i Vangjelia. Baba Vanga ishte një foshnjë e lindur para kohe, e cila pati shumë probleme shëndetësore gjatë gjithë jetës së saj.

Babai i saj luftoi në ushtrinë bullgare në Luftën e Parë Botërore dhe nëna i vdiq kur ajo ishte ende e re. Vanga ishte një fëmijë inteligjent, me sy blu, flokë bjond si fëmijë, kalonte shumë kohë me shëruesin e fshatit të saj.

Më vonë, në vitin 1925, Vanga u dërgua në një shkollë për të verbër në qytetin e Zemunit (Serbi), ku kaloi tre vitet e ardhshme.Këtu ajo mësoi të lexonte alfabetin Braille, të luante piano dhe shumë më tepër. Në vitin 1939, Vanga kishte pleurit, megjithëse vitet e mëparshme ishte mjaft e shëndetshme. Mendimi i mjekut ishte se ajo do të vdiste së shpejti, por u shërua shpejt.

Vanga ishte analfabete, dhe shkrimi i saj ishte i vështirë për t’u kuptuar pasi fliste një dialekt të vështirë. Baba Vanga tha se fuqitë e saj paranormale vinin nga krijesa të padukshme, por ajo nuk mund t’i shpjegonte plotësisht ato.

Adhuruesit thonë se ajo parashikoi fillimin e rënies së Bashkimit Sovjetik, fatkeqësinë e Çornobilit, fitoren elektorale të Boris Yeltsin, datën e vdekjes së Stalinit, fundosjen e nëndetëses ruse Kursk, sulmet e 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara, dhe fitoren e Veselin Topalovit në turneun botëror të shahut.

Ka mjaft zëra që kundërshtojnë këto parashikime që mendojnë se këto deklarata justifikohen vetëm nga media për të tërhequr vëmendjen.

Parashikimet për të ardhmen:

2023 – Orbita e Tokës do të zhvendoset pak.

2025 – Europa do të shkretohet.

2028 – Një burim i ri energjie do të zhvillohet. Uria nuk do të jetë më problem.

2033 – Akulli në Polin e Veriut do të shkrihet. Niveli i oqeanit do të jetë vazhdimisht në rritje.

2046 – Klonimi do të mund të realizohet.

2076 – Bota do të sundohet përsëri nga komunistët.

2088 – Një sëmundje e re do të prekë planetin. Njerëzit do të plaken në pak sekonda.

2097 – Do të gjendet një kurë për sëmundjen.

2100 – Një diell i ri i krijuar nga njeriu do të ndriçojë anën e errët të planetit.

2111 – Njerëzit do të bëhen kiborgë.

2154 – Kafshët bëhen gjysmë-njerëz.

2167 – Do të lindë një fe e re.

2170 – Do të ketë një thatësirë të madhe.

2187 – Shpërthimi i dy vullkaneve do të ndërpritet me sukses.

2273 – Një racë e re do të lindë.

2288 – Njeriu do të jetë në gjendje të udhëtojë nëpër kohë. Do të kontaktojnë me alienët.

2304 – Zbulohet misteri i hënës.

2371 – Do të ketë sërish një thatësirë të madhe

2480 – Toka do të jetë në errësirë.

3005 – Do të ketë një luftë në Mars.

3797 – Nuk do të ketë më jetë në Tokë. Por njerëzit do të jenë në gjendje të jetojnë në planetë të tjerë të sistemit diellor.

Parashikimi i fundit që ajo bëri menjëherë para vdekjes së saj ishte se bota dhe universi siç e njohim ne do të marrin fund në vitin 5079. Është e domosdoshme të kuptohet se ajo që ajo tha ose mund të ketë thënë është informacion nga anëtarët e ekuipazhit.

Sidoqoftë, parashikimet e saj tërhoqën vëmendjen e shumë njerëzve në mbarë botën./abcnews.al