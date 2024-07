Arrestohet shqiptari në Itali, tentoi të vrasë një maroken në Bolonja

Gjatë kontrollit të territorit nga policia lokale, një burrë u ndalua në një kamion të një kompanie me qira, i cili në kontrollin e parë tha se ishte shtetas rumun, duke treguar në celularin e tij një fotografi të një leje drejtimi dhe kartë identiteti, të cilat më pas u konstatuan se ishin false.

Megjithatë, ai nuk i tregoi dokumentet në letër, duke raportuar se i kishte harruar në shtëpi, por falë përvojës së policisë dhe njohjes së çështjes së zyrtarëve të Korpusit të Policisë Ndërkomunale lokale të Riccione dhe Misano Adriatico, u zbuluan disa pasaktësi dokumentesh, të cilat bënë të besojnë se gjithçka ishte e rreme.

Deri në fund, i arrestuari nuk i ka treguar asnjëherë dokumentet në letër. Nga gjetjet fotodaktiloskopike, burri i lindur në vitin 1992, u konstatua se ishte i kombësisë shqiptare dhe nën urdhër arresti për ikje nga arresti shtëpiak pasi ishte përgjegjës për tentativën e vrasjes në tetor në Bolonja në via Marco Polo.

Gjatë të shtënave, të cilat supozohet se kanë ndodhur për qëllime shpërndarje droge, ai tentoi të vriste një burrë me kombësi marokene. I arrestuar të hënën (15 korrik) nga policia lokale, burri me kombësi shqiptare kishte precedentë të shumtë kriminalë tepër të rëndë: në muajt e parë të vitit kishte një denoncim kundër tij për armëmbajtje pa leje me emër të rremë. Të dhënat kriminale duket se janë kryer nga ai edhe si i mitur, por jashtë Bashkimit Evropian, siç raportoi ai vetë.

Personi ishte në kërkim në të gjithë Italinë, nga të gjitha forcat e policisë. Pasi u kryen aktivitetet rituale, ai u transferua në burg pasi u njoftua për dokumente të shumta në pritje, me shtimin e një serie të re ankesash duke përfshirë të dhëna personale të rreme për një zyrtar publik, parregullsi në territorin kombëtar pasi është shtetas jo-i BE pa leje qëndrimi dhe i arratisur nga arresti shtëpiak.