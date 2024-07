Armenia dhe SHBA do të zhvillojnë stërvitje të përbashkëta ushtarake

SHBA dhe Armenia do të zhvillojnë stërvitje të përbashkëta ushtarake në Armeni më 15-24 korrik, tha të shtunën Ministria armene e Mbrojtjes.

Stërvitja ‘Eagle Partner 2024’ do të fokusohet në detyrat që lidhen me misionet paqeruajtëse dhe stërvitje të tilla me vendet partnere janë të rregullta, tha ministria.

Armenia, deri vonë aleati më i afërt i Rusisë në Kaukazin e Jugut, i ka parë marrëdhëniet e saj me Moskën të përkeqësohen vitet e fundit për atë që Jerevani e sheh si dështim të Rusisë për ta mbrojtur atë nga Azerbajxhani fqinj.

Megjithëse Armenia mbetet një aleat i Rusisë në traktat, ajo ka thënë vazhdimisht se nuk e mbështet luftën e Moskës në Ukrainë dhe ka dërguar ndihma humanitare në Kiev, duke shkaktuar zemërimin e Rusisë.